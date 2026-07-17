Concluye la CIA que no hay evidencia de fraude en las elecciones de Venezuela

Documentos de la CIA desclasificados por el gobierno de Donald Trump contradicen la narrativa de la Casa Blanca sobre Venezuela y concluyen que no está "confirmado de manera definitiva que se haya ejecutado un fraude electrónico a gran escala en elecciones venezolanas específicas".
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La nota, fechada el 29 de junio y desclasificada el 1 de julio por orden del presidente Trump, fue presentada por la Casa Blanca como evidencia de fraude electoral en Venezuela. La agencia indica que "otros factores explican mejores los resultados electorales" y que los informes sobre supuestas técnicas de manipulación provenían de "fuentes limitadas".
En su discurso de la Unión del jueves por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump presentó un paquete de documentos de inteligencia desclasificados como prueba de un supuesto fraude electrónico en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El material, difundido por la Casa Blanca, contradice la denuncia.
El mandatario aseguró que la alocución buscaba reforzar la confianza de la ciudadanía en las elecciones de su país, aunque varios medios norteamericanos coincidieron en que dedicó buena parte de la intervención a socavarlas. La misma distancia aparece entre sus afirmaciones y el contenido de los archivos que exhibió.
Sospechas sobre Venezuela
Sobre esas sospechas, la agencia «no confirmó de manera definitiva que se haya ejecutado un fraude electrónico a gran escala en elecciones venezolanas específicas», y su evaluación de línea base sostenía que «otros factores explican mejor los resultados electorales». El documento atribuía a los funcionarios venezolanos «cierta capacidad para manipular los sistemas de voto electrónico», sin prueba de que esa tecnología —obra sobre todo de la firma Smartmatic— se hubiera empleado para torcer votación alguna.
Fuentes limitadas
Los indicios sobre técnicas avanzadas, añade el informe, provenían de «fuentes limitadas», y las vulnerabilidades detectadas quedaban en el plano teórico. Otra de sus conclusiones mira fuera del territorio venezolano.
El análisis descarta que Caracas pudiera amañar votaciones en el exterior. «Ni Smartmatic ni el Gobierno venezolano tenían la capacidad de manipular el resultado de unas elecciones fuera de Venezuela», señala el texto, según reseñó el diario The New York Times. La precisión alcanza de lleno a una teoría que el entorno de Trump difunde desde hace seis años.
(En base a Telesur)