Bergara descarta cobrar estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que, tras realizar un estudio, "lo más probable" es que finalmente no se cobre estacionamiento tarifado en los barrios Pocitos, Punta Carretas y Carrasco, algo que el gobierno departamental había evaluado meses atrás.
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"Con estos resultados preliminares me atrevería a decir que lo más probable es que la intendencia no plantee incorporar estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco", dijo Bergara en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.
El intendente dijo que una de las conclusiones del estudio sobre la dinámica de estacionamiento en esos tres barrios determinó que las mejoras en la "dinámica de estacionamiento" se daría en lugares "muy concentrados" como el entorno de los shoppings.
Sin embargo, el problema de implementar un estacionamiento tarifado en lugares tan concentrados es el efecto expansivo que genera hacia las zonas aledañas.
En agosto del año pasado Bergara había declarado que la implementación del estacionamiento tarifado en estos tres barrios podía ser algo a "pensar" si ayudaba a descomprimir el tránsito.
Por esa época, en una entrevista con 12PM de Azul FM, el intendente de Montevideo había dicho que no estaba en los planes, pero que había que "analizarlo".
Una idea de Ruibal
Quien primero había sugerido adoptar esta medida había sido el director ejecutivo de Saceem, Alejandro Ruibal, que había considerado "absolutamente necesario" realizar cambios en el sistema de movilidad y "pagar estacionamiento tarifado" en algunos barrios de la capital donde hoy no se aplica.
El sistema sí está activo en Ciudad Vieja y el Centro. Meses después de considerar la posibilidad de analizarlo, Bergara sostuvo que la Intendencia resolverá sobre el tema en un "lapso breve".