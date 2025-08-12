Interpelación a Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En medio de este panorama, Fratti ha llegado a ser uno de los primeros ministros interpelados, junto con Edgardo Ortuño. Esta decisión responde a las necesidades del Partido Nacional de generar discusión en torno a ciertas políticas gubernamentales. Las interpelaciones están relacionadas con la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), un proyecto que retoma el compromiso del Frente Amplio de adquirir 25,000 hectáreas y fortalecer la política colonizadora del país. Además, el INC llevará a cabo la compra de 4,404 hectáreas en Florida, donde se implementarán sistemas de riego, un banco de forraje y mejoras en la red eléctrica y de vivienda.

En este contexto, la prensa ha puesto un énfasis sin precedentes en el Instituto de Colonización, desafiando las narrativas históricas del Partido Nacional que sostenía que el Frente Amplio no tenía un compromiso real con el sector rural. Las recientes propuestas y acuerdos con las intendencias por parte del Frente Amplio están comenzando a demostrar un compromiso renovado con el interior del país.

Adicionalmente, Fratti ha estado en todos los medios por el tema de la exportación de ganado en pie, un asunto que ha generado más ruido que realidades concretas. Sin embargo, otros programas, como el de mejora genética procría, no han recibido la misma atención mediática. Estos programas buscan elevar la competitividad del sector pero han sido eclipsados por las controversias.

Alfredo Fratti representa una figura llamativa, defensora de lo rural, y audaz en sus declaraciones, de acción en los desafíos actuales del campo uruguayo, buscando siempre el diálogo franco y directo con el sector productivo. Su rol en el nuevo gobierno es esencial para abordar temas cruciales que afectan la agricultura y el desarrollo rural, y su experiencia será determinante para la construcción de políticas que realmente beneficien a los pequeños y medianos productores en un entorno cambiante. Con la mirada puesta en el futuro, Fratti continúa siendo un baluarte del campo uruguayo en la arena política nacional.