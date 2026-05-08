Rusia se prepara para celebrar los 81 años de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi

Desfile limitado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2052863864283291983&partner=&hide_thread=false Una tradición que se volvió sagrada: ¿Cómo fue el primer desfile de la Victoria del pueblo sovietico sobre la Alemania nazi?



24 de junio de 1945. Moscú. Plaza Roja. Tan solo un mes y medio después de la rendición de la Alemania nazi, por orden del mandatario soviético, Iósif… pic.twitter.com/7EkqfvXbuW — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 8, 2026

Después, desfilarán columnas de militares y sobrevolarán aviones de acrobacias aéreas. Sin embargo, este año no se exhibirá el equipo militar.

El 28 de abril, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que los alumnos de las academias militares, los cadetes y la columna de equipo militar no participarán en el desfile del 9 de mayo en Moscú dedicado al 81 aniversario de la victoria. Al día siguiente, Peskov explicó que la decisión se debe al riesgo de actividad terrorista de Kiev.

Después del desfile, Putin acompañado por sus huéspedes depositará ofrendas florales ante la Tumba del Soldado Desconocido, uno de los lugares más emblemáticos de la capital rusa que se encuentra al lado de la muralla del Kremlin, en el Jardín de Alejandro.

Sin invitaciones especiales

Como anunció el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, este año Rusia no envió invitaciones especiales, pero algunos dirigentes extranjeros expresaron su deseo de visitar Moscú en estos días festivos y participar en los actos conmemorativos del 9 de mayo.

En particular, se trata del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko; su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith; el de Abjasia, Badra Gunba; el de la república de Osetia del Sur, Alán Gaglóev; el de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; el de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev; el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar; así como el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el grupo de líderes de la República Srpska encabezado por el mandatario de la República Srpska Sinisa Karan.

El jefe del Estado ruso recibirá a los líderes antes del desfile militar de la victoria en la Gran Guerra Patria (1941-1945) en la Plaza Roja y tiene previsto celebrar una serie de reuniones bilaterales con los jefes de delegaciones extranjeras el 9 de mayo.

(Sputnik)