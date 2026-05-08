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de fiesta

Rusia se prepara para celebrar los 81 años de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi

Moscú será el centro de las celebraciones pero esta vez con un desfile austero ante el peligro de acciones terroristas en la capital de Rusia.

Carteles recordando la victoria en la Plaza Roja.

Carteles recordando la victoria en la Plaza Roja.

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Adolescentes se fotografían bajo un toldo de banderas rusas.

Adolescentes se fotografían bajo un "toldo" de banderas rusas.

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Celebración al pie del monumento a la Madre Patria, en Volgogrado (Stalingrado).

Celebración al pie del monumento a la Madre Patria, en Volgogrado (Stalingrado).

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Buzos celebran la victoria en Sebastopol.

Buzos celebran la victoria en Sebastopol.

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El recuerdo siempre presente de la victoria soviética.

El recuerdo siempre presente de la victoria soviética.

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Rusia celebra este sábado el 81 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi con el desfile militar que este año por primera vez no contará con armamento pesado.

Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania de Hitler en la Gran Guerra Patria, como se conoce al periodo de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 –el inicio de la invasión alemana a la URSS– hasta mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi. La rendición incondicional de Alemania, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en Europa, se selló el 8 de mayo de 1945, cuando en Moscú ya era el 9 de mayo.

Se prevé que el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciará un discurso, interrumpido por un minuto de silencio en homenaje a los caídos, y hará declaraciones "muy importantes", según afirmó el 3 de mayo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Desfile limitado

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Después, desfilarán columnas de militares y sobrevolarán aviones de acrobacias aéreas. Sin embargo, este año no se exhibirá el equipo militar.

El 28 de abril, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que los alumnos de las academias militares, los cadetes y la columna de equipo militar no participarán en el desfile del 9 de mayo en Moscú dedicado al 81 aniversario de la victoria. Al día siguiente, Peskov explicó que la decisión se debe al riesgo de actividad terrorista de Kiev.

Después del desfile, Putin acompañado por sus huéspedes depositará ofrendas florales ante la Tumba del Soldado Desconocido, uno de los lugares más emblemáticos de la capital rusa que se encuentra al lado de la muralla del Kremlin, en el Jardín de Alejandro.

Sin invitaciones especiales

Como anunció el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, este año Rusia no envió invitaciones especiales, pero algunos dirigentes extranjeros expresaron su deseo de visitar Moscú en estos días festivos y participar en los actos conmemorativos del 9 de mayo.

En particular, se trata del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko; su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith; el de Abjasia, Badra Gunba; el de la república de Osetia del Sur, Alán Gaglóev; el de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; el de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev; el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar; así como el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el grupo de líderes de la República Srpska encabezado por el mandatario de la República Srpska Sinisa Karan.

El jefe del Estado ruso recibirá a los líderes antes del desfile militar de la victoria en la Gran Guerra Patria (1941-1945) en la Plaza Roja y tiene previsto celebrar una serie de reuniones bilaterales con los jefes de delegaciones extranjeras el 9 de mayo.

(Sputnik)

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