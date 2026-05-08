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Sindicales maquinistas navales | trabajadores |

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Centro de Maquinistas Navales anuncia medidas en puerto pesquero de Capurro para el lunes

Las medidas afectarán la salida de los barcos pertenecientes a la empresa Ondamares ante el reclamo del pago de haberes adeudados.

Habrá medidas sindicales en el puerto Capurro.

Habrá medidas sindicales en el puerto Capurro.

 Federico Gutierrez/ FocoUy
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El próximo lunes 11 de mayo, los trabajadores organizados en el Centro de Maquinistas Navales (CMN) realizarán medidas de lucha distorsivas que afectarán la salida de embarcaciones del puerto de Capurro de la empresa Ondamares SAS, ante “el incumplimiento en el pago de haberes desde 2024”.

Denuncia el CMN que la empresa “violó sistemáticamente los acuerdos de pago alcanzados, incluso, a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, afectando a decenas de familias que dependen exclusivamente de estos ingresos”.

Señala el CMN que la firma Ondamares SAS “pertenece a quien hoy es Presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, Ricardo Piñeyro y su socio Carlos Abel Olivera (Novabarca)”. Agrega el sindocato que se trata de os responsables “de esta situación”, por lo que “exigimos el inmediato cumplimiento de los compromisos asumidos entre las partes involucradas”.

Agrega el CMN que, en principio, las medidas impactarán directamente sobre las siguientes embarcaciones: Florida, Tacuarembo, Promar XXI, Rianxo, Santa María del Mar, Antares, Leal Santos, Marianne, Villalonga y Rio Solis.

Trabajadores reclaman

“Los trabajadores repudiamos la falta de voluntad por parte de la empresa en un momento donde la industria pesquera debe ser ejemplarizante”, sostiene. Y recuerda: “Cabe recordar que Uruguay concretó el lunes el primer embarque de productos pesqueros hacia Europa con arancel cero en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

“¿Es realmente la imagen que nuestro país quiere dar a nivel internacional?”, se pregunta el sindicato ante la situación denunciada. Y subraya que “reclama a la empresa el pago de los haberes incumplidos de forma contumaz”.

Finalmente indica que se mantiene en alerta y “realiza un seguimiento de la situación”, y no descarta realizar “otras medidas de fuerza en caso de no regularizarse la situación en las próximas horas”.

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