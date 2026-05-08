Centro de Maquinistas Navales anuncia medidas en puerto pesquero de Capurro para el lunes

Agrega el CMN que, en principio, las medidas impactarán directamente sobre las siguientes embarcaciones: Florida, Tacuarembo, Promar XXI, Rianxo, Santa María del Mar, Antares, Leal Santos, Marianne, Villalonga y Rio Solis.

Trabajadores reclaman

“Los trabajadores repudiamos la falta de voluntad por parte de la empresa en un momento donde la industria pesquera debe ser ejemplarizante”, sostiene. Y recuerda: “Cabe recordar que Uruguay concretó el lunes el primer embarque de productos pesqueros hacia Europa con arancel cero en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

“¿Es realmente la imagen que nuestro país quiere dar a nivel internacional?”, se pregunta el sindicato ante la situación denunciada. Y subraya que “reclama a la empresa el pago de los haberes incumplidos de forma contumaz”.

Finalmente indica que se mantiene en alerta y “realiza un seguimiento de la situación”, y no descarta realizar “otras medidas de fuerza en caso de no regularizarse la situación en las próximas horas”.