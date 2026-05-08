En el primer día de la alerta roja fueron evacuadas 170 personas; siete en forma compulsiva

Aumentan plazas

El informe del Sinae detalla que a partir de este viernes se amplió a 420 el número de plazas disponibles en los centros de evacuación de Montevideo. A su vez, fue habilitado otro centro de evacuación en el barrio Aguada, con capacidad inicial de 150 plazas.

Asimismo, el Ministerio del Interior dispondrá de ómnibus en tres puntos de concentración para el traslado de personas en situación de calle: 18 de julio y Magallanes; Ricaldoni y Pastoriza y Garzón y Lanús.

Operativo comenzó el jueves

El operativo dio comienzo sobre las 17:00 horas de este jueves abrió las puertas el centro de evacuación dispuesto en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, para recibir a 120 personas en situación de calle, que serán captadas y derivadas durante el resto de la jornada, en el marco de la alerta roja nacional.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y de Interior, Carlos Negro, participaron del acto. En la ocasión, Sánchez adelantó que serán cinco los centros de evacuación, ya que, a los cuatro instalados y anunciados con anterioridad, se sumará otro en Paso de la Arena, con lo que se supera la capacidad de atención ofrecida en 2025.

Recordó que la alerta roja, que comenzó a regir este jueves, es una solución coyuntural que se aplica por segundo año consecutivo en la época invernal o ante pronósticos de frío intenso, a la cual se le incorporará otra, de carácter estructural, en el largo plazo, comprendida en las 42 medidas de la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle.