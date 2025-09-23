Hacete socio para acceder a este contenido

Contumaz

Jerarca blanco que golpeó brutalmente a su pareja fue cesado de la Intendencia de Artigas

El jerarca se justificó en una publicación de Facebook: "Fui víctima de violencia psicológica y hostigamiento" y acusó a su pareja de violar su privacidad.

Rodrigo Rolón, hasta ayer jerarca de la Intendencia de Artigas, fue cesado nuevamente de su cargo tras golpear a su pareja. La noticia genera indignación por la brutalidad y por los antecedentes: había sido reincorporado por el intendente Emiliano Soravilla, pese a las denuncias previas y una investigación por el cobro irregular de horas extras.

Varón violento

El episodio ocurrió el fin de semana, cuando la víctima —con el rostro ensangrentado— llegó semidesnuda a la Jefatura de Policía pidiendo ayuda. La Justicia condenó a Rolón a ocho meses: cuatro de arresto domiciliario nocturno y otros cuatro bajo libertad vigilada. Sin embargo, la levedad de la sanción y la ausencia de medidas efectivas de protección para la mujer provocaron duras críticas de la oposición y de organizaciones políticas.

Lejos de guardar silencio, el exjerarca se volcó a Facebook para ofrecer su versión. En un extenso descargo, se presentó como víctima de “manipulación psicológica” y hostigamiento, relativizando los hechos que derivaron en su condena. “No busco justificar lo que pasó”, escribió, aunque a lo largo del texto responsabilizó a su pareja por un vínculo “tóxico” y por invadir reiteradamente su privacidad. Sus palabras, más que un arrepentimiento, sonaron a un intento de desplazar responsabilidades.

El intendente Soravilla, que lo había reincorporado meses atrás en un cargo de confianza, debió dar marcha atrás y anunciar su desvinculación definitiva. La polémica se amplifica porque, según denunció el edil colorado Daniel Argañaraz, el propio Soravilla —cuando era director general— firmó horas extras que beneficiaron a Rolón, incluso cuando estaba de vacaciones. “Es un mimoso de este gobierno departamental”, disparó el edil, cuestionando la cercanía política entre ambos.

Repudio a Rolón

Desde el Frente Amplio, la Comisión de Género departamental emitió un comunicado de “total repudio”, señalando que la permanencia de Rolón en un puesto público resultaba inadmisible y calificando como “insuficientes” las medidas judiciales adoptadas. Aseguran que el mensaje que transmite la Justicia es peligroso: “deja en situación de vulnerabilidad a la víctima y desalienta a otras mujeres a denunciar”.

El caso no solo expone un nuevo episodio de violencia de género en el país, sino también las redes de protección política que amparan a jerarcas cuestionados. La reincorporación de Rolón, seguida de su rápida caída, golpea de lleno la credibilidad de la Intendencia de Artigas y deja en entredicho la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia y protección a las víctimas.

