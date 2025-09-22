Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sandra Fleitas |

fiscal insiste

Fiscalía pedirá prisión domiciliaria con tobillera para Charles Carrera

Charles Carrera fue imputado como presunto autor de un delito de fraude, en concurrencia con un delito de falsificación de documento público.

Por Redacción Caras y Caretas

La fiscal Sandra Fleitas solicitará la ampliación de las medidas cautelares contra el exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al uso del Hospital Policial. La audiencia está prevista para el lunes 29 de setiembre.

Según informó Telenoche (Canal 4), entre las medidas que la Fiscalía pretende imponer se incluyen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y de brindar entrevistas a la prensa. Carrera calificó estas restricciones como “abusivas” y “un atentado contra la libertad de expresión”.

El caso se remonta a 2013, cuando Carrera, entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior, autorizó la atención médica en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico tras un confuso incidente en La Paloma. Según algunas versiones, el disparo que lo hirió provendría de una vivienda donde se encontraban policías.

Hernández permaneció internado en el Hospital Policial durante tres años, a pesar de no ser funcionario del Ministerio. Además, su familia habría recibido tickets de alimentación por un valor cercano a los $20.000. En total, el gasto asumido por la cartera rondaría los US$ 260.000.

Charles Carrera imputado

Carrera fue imputado como presunto autor de un delito de fraude, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación ideológica de documento público —como autor mediato— y un delito de utilización de información privilegiada.

La Fiscalía considera que Carrera actuó de forma irregular al gestionar beneficios estatales para una persona sin vínculo formal con el Ministerio, comprometiendo recursos públicos. El caso ha generado repercusiones políticas y críticas desde distintos sectores, en particular por el alcance de las nuevas medidas cautelares solicitadas.

La audiencia del lunes será clave para definir si el exlegislador enfrentará las próximas etapas del proceso judicial bajo arresto domiciliario.

