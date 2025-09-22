La fiscal Sandra Fleitas solicitará la ampliación de las medidas cautelares contra el exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al uso del Hospital Policial. La audiencia está prevista para el lunes 29 de setiembre.
fiscal insiste
Fiscalía pedirá prisión domiciliaria con tobillera para Charles Carrera
Charles Carrera fue imputado como presunto autor de un delito de fraude, en concurrencia con un delito de falsificación de documento público.