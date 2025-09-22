Fiscalía pedirá prisión domiciliaria con tobillera para Charles Carrera

Hernández permaneció internado en el Hospital Policial durante tres años, a pesar de no ser funcionario del Ministerio. Además, su familia habría recibido tickets de alimentación por un valor cercano a los $20.000. En total, el gasto asumido por la cartera rondaría los US$ 260.000.

Charles Carrera imputado

Carrera fue imputado como presunto autor de un delito de fraude, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación ideológica de documento público —como autor mediato— y un delito de utilización de información privilegiada.

La Fiscalía considera que Carrera actuó de forma irregular al gestionar beneficios estatales para una persona sin vínculo formal con el Ministerio, comprometiendo recursos públicos. El caso ha generado repercusiones políticas y críticas desde distintos sectores, en particular por el alcance de las nuevas medidas cautelares solicitadas.

La audiencia del lunes será clave para definir si el exlegislador enfrentará las próximas etapas del proceso judicial bajo arresto domiciliario.