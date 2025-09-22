Hacete socio para acceder a este contenido

Vergonzoso es poco

Funcionario blanco es condenado en Artigas tras brutal golpiza a su pareja

El funcionario tenía antecedentes por violencia, formó parte del esquema de corrupción de horas extras en Artigas, asimismo fue contratado en la nueva gestión.

Rodrigo Rolón, funcionario del Partido Nacional, condenado por violencia doméstica.&nbsp;

Rodrigo Rolón, encargado de la Unidad de Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, fue condenado por un delito de violencia doméstica agravada en concurrencia con lesiones personales, tras una brutal agresión contra su pareja. El episodio ocurrió en la madrugada del sábado, cuando la víctima, semidesnuda y con el rostro ensangrentado, llegó hasta la Jefatura de Policía.

La Fiscalía dispuso de inmediato la detención del jerarca, que al día siguiente fue sometido a un proceso abreviado. La Justicia lo condenó a ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno durante cuatro meses, trabajos comunitarios, presentaciones semanales en una seccional policial y uso de tobillera electrónica, aunque este último requisito se implementará más adelante por falta de dispositivos disponibles en la ciudad.

La víctima, semidesnuda y con el rostro ensangrentado, llegó hasta la Jefatura de Policía para pedir auxilio.

Antecedentes y reincidencia

No es la primera vez que Rolón enfrenta denuncias por violencia de género. En junio de 2024, la misma mujer lo acusó por agresiones físicas y sexuales, lo que derivó en la aplicación de medidas de protección y una tobillera. Sin embargo, la víctima retiró posteriormente la denuncia y la causa fue archivada, lo que impidió que quedaran antecedentes judiciales en su contra.

El entonces intendente Pablo Caram había cesado a Rolón tras aquel episodio, pero con el cambio de administraciones el funcionario logró reincorporarse. Bajo la gestión de Emiliano Soravilla, con la causa archivada, retomó la dirección de la Unidad de Vivienda.

Polémicas en la gestión

Además de su reciente condena, Rolón figura entre los trece funcionarios investigados en la causa de las horas extras, un caso que involucró a varias jerarquías municipales y derivó en la salida de Caram. Incluso, se había presentado como candidato a convencional por el Partido Nacional en la lista 25025.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reincorporación de funcionarios con antecedentes judiciales sensibles y las responsabilidades políticas en el manejo de cargos de confianza dentro de las intendencias.

