Funcionario blanco es condenado en Artigas tras brutal golpiza a su pareja

El entonces intendente Pablo Caram había cesado a Rolón tras aquel episodio, pero con el cambio de administraciones el funcionario logró reincorporarse. Bajo la gestión de Emiliano Soravilla, con la causa archivada, retomó la dirección de la Unidad de Vivienda.

Polémicas en la gestión

Además de su reciente condena, Rolón figura entre los trece funcionarios investigados en la causa de las horas extras, un caso que involucró a varias jerarquías municipales y derivó en la salida de Caram. Incluso, se había presentado como candidato a convencional por el Partido Nacional en la lista 25025.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reincorporación de funcionarios con antecedentes judiciales sensibles y las responsabilidades políticas en el manejo de cargos de confianza dentro de las intendencias.