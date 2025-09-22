Rodrigo Rolón, encargado de la Unidad de Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, fue condenado por un delito de violencia doméstica agravada en concurrencia con lesiones personales, tras una brutal agresión contra su pareja. El episodio ocurrió en la madrugada del sábado, cuando la víctima, semidesnuda y con el rostro ensangrentado, llegó hasta la Jefatura de Policía.
Vergonzoso es poco
Funcionario blanco es condenado en Artigas tras brutal golpiza a su pareja
El funcionario tenía antecedentes por violencia, formó parte del esquema de corrupción de horas extras en Artigas, asimismo fue contratado en la nueva gestión.