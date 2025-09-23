La inteligencia rusa sostiene que la Unión Europea está decidida a mantener a Moldavia "a cualquier precio" dentro de su esfera de interés. Se ha reportado una movilización de tropas de la OTAN en Rumanía, cerca de las fronteras moldavas, lo que el SVR interpreta como el preludio de una intervención. Además, se menciona la llegada de un primer grupo de militares de Francia y el Reino Unido a Odesa, una acción que, según el SVR, busca "intimidar a Transnistria".