El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha emitido una contundente advertencia sobre los presuntos planes de la OTAN para ocupar Moldavia. Según el SVR, Europa está llevando a cabo una concentración de fuerzas militares en Rumanía, con el objetivo de intervenir en el país y asegurar que se mantenga en una postura rusofóbica.
Despliegue de tropas
Inteligencia rusa: la OTAN planea una ocupación militar de Moldavia
La inteligencia de Rusia asegura que la OTAN concentra fuerzas militares en Rumanía para asegurar posiciones contra el Kremlin.