Mundo Inteligencia | Rusia |

Despliegue de tropas

Inteligencia rusa: la OTAN planea una ocupación militar de Moldavia

La inteligencia de Rusia asegura que la OTAN concentra fuerzas militares en Rumanía para asegurar posiciones contra el Kremlin.

La inteligencia rusa advierte por avance militar de la OTAN

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha emitido una contundente advertencia sobre los presuntos planes de la OTAN para ocupar Moldavia. Según el SVR, Europa está llevando a cabo una concentración de fuerzas militares en Rumanía, con el objetivo de intervenir en el país y asegurar que se mantenga en una postura rusofóbica.

La inteligencia rusa sostiene que la Unión Europea está decidida a mantener a Moldavia "a cualquier precio" dentro de su esfera de interés. Se ha reportado una movilización de tropas de la OTAN en Rumanía, cerca de las fronteras moldavas, lo que el SVR interpreta como el preludio de una intervención. Además, se menciona la llegada de un primer grupo de militares de Francia y el Reino Unido a Odesa, una acción que, según el SVR, busca "intimidar a Transnistria".

El SVR especula que el pretexto para la intervención podría ser una serie de protestas que se desaten tras las elecciones parlamentarias en Moldavia del 28 de septiembre, a raíz de una supuesta falsificación de resultados. En este escenario, la presidenta Maia Sandu solicitaría la intervención de tropas europeas, lo que el SVR describe como una imposición de la "dictadura bajo el pretexto de la eurodemocracia".

El servicio de inteligencia ruso también ha advertido que, incluso sin protestas, se planea el despliegue de tropas. Para ello, se prevén provocaciones armadas contra Transnistria y las tropas rusas en la región, un plan que podría materializarse a finales de noviembre, durante las elecciones al Consejo Supremo de la república.

El SVR ha relacionado estos planes con el "estancamiento" de la coalición de voluntarios en Ucrania, sugiriendo que "los europeos pretenden desquitarse con la pequeña Moldavia" para demostrar su "valentía".

(Con información de RT)

