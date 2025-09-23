La Intendencia de Montevideo lanzó el Plan Barrido para mejorar la limpieza de la ciudad

La Intendencia de Montevideo puso en marcha el Plan Barrido, un ambicioso proyecto para mejorar la higiene en los ocho municipios de la capital. La iniciativa, que es parte de la Agenda Ambiental Estratégica del departamento, ha sumado a 779 nuevos trabajadores del programa Uruguay Impulsa a las cuadrillas de limpieza.
Se refuerza la limpieza
