Política Intendencia | Montevideo | Barrido

Se refuerza la limpieza

La Intendencia de Montevideo lanzó el Plan Barrido para mejorar la limpieza de la ciudad

779 nuevos trabajadores se suman a las tareas de limpieza, como parte de la estrategia impulsada por la Intendencia de Montevideo.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo puso en marcha el Plan Barrido, un ambicioso proyecto para mejorar la higiene en los ocho municipios de la capital. La iniciativa, que es parte de la Agenda Ambiental Estratégica del departamento, ha sumado a 779 nuevos trabajadores del programa Uruguay Impulsa a las cuadrillas de limpieza.

El lanzamiento se celebró con un evento en la explanada de la Intendencia, donde el intendente Mario Bergara y otras autoridades dieron la bienvenida a los nuevos integrantes. El intendente resaltó que estos trabajadores se unen a una misión fundamental: "hacer un mejor departamento para todos y todas".

El Plan Barrido incluye acciones concretas para una limpieza más eficiente:

  • Barrido manual y mecánico: Las principales avenidas de la ciudad tendrán horarios de limpieza fijos. ¡Atención! Se pide a los vecinos no estacionar en las calles señaladas para facilitar estas tareas.

  • Limpieza de barrios por zonas: Los equipos recolectarán residuos dos veces por semana.

  • Limpieza de áreas especiales: Se reforzará la atención en zonas con gran afluencia de personas.

  • Lavado de espacios públicos: Las plazas y parques más importantes serán lavados semanalmente.

Esta iniciativa busca hacer de Montevideo una ciudad más disfrutable y limpia para sus habitantes.

