Juan Izquierdo: se conoció la causa de su muerte

“Nosotros queríamos saber a raíz de qué había sido lo que le pasó porque él nunca había tenido problemas del corazón ni nada por el estilo. Ellos estudiaron el caso de Juan. Había un equipo de médicos que nos reunieron y nos dijeron que él se había agarrado un virus. Entonces la señora de Juan les dijo, ‘¿un virus?’ Si él no estaba resfriado, no tenía mocos, no le dolía la garganta, lo único que decía es que tenía los gángleos inflamados, al costado de la garganta, eso fue de lo único que él se quejó esos días, pero nada, como no tenía fiebre ni nada. Entonces nos dijeron que había agarrado un virus, que había inflamado el corazón, que se le había alojado en el corazón el virus y se le inflamó, y con el alto impacto de todo lo que es jugar un partido, la tensión y todo eso, fue el desencadenante de la arritmia”, detalló.