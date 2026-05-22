Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad leptospirosis |

10 casos confirmados

Un hombre murió por leptospirosis en Montevideo; el primero desde 2024

El MSP indica que en 2026 se detectan 10 casos de leptospirosis: 3 en Montevideo, 2 en Salto y uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó.

MSP confirmó muerte por leptospirosis.

MSP confirmó muerte por leptospirosis.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Un hombre falleció en Montevideo a causa de leptospirosis, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Según un reporte de esa cartera, en lo que va de 2026 se confirmaron 10 casos. Tres de ellos corresponden a Montevideo y uno terminó con la muerte del paciente.

Se trata del primer fallecimiento por leptospirosis registrado en Uruguay desde 2024.

De acuerdo al último boletín epidemiológico del MSP, en lo que va de 2026 se detectaron 10 casos de leptospirosis: tres en Montevideo, dos en Salto y uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó.

En el mismo período del año pasado se habían reportado 35 casos. De acuerdo al informe oficial, las personas afectadas este año fueron hombres de entre 21 y 68 años. De ellos, siete requirieron internación y uno falleció.

MSP advierte

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria leptospira y tiene potencial epidémico, especialmente después de lluvias intensas. Las personas pueden contagiarse por contacto directo con la orina de animales infectados o con ambientes contaminados. La transmisión entre humanos es muy poco frecuente.

Puede presentarse de forma leve o derivar en cuadros graves e incluso fatales. Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre repentina, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares —particularmente en las pantorrillas—, conjuntivitis, malestar general e ictericia.

Según la información sanitaria oficial, la leptospirosis puede manifestarse en distintas formas clínicas, desde un cuadro similar a una gripe hasta el llamado síndrome de Weil, que incluye ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y alteraciones cardíacas. También puede generar meningitis, meningoencefalitis o hemorragias pulmonares con insuficiencia respiratoria.

El período de incubación suele ser de entre cinco y 14 días, aunque puede variar entre dos y 30 días.

Temas

Te puede interesar