Un hombre murió por leptospirosis en Montevideo; el primero desde 2024

En el mismo período del año pasado se habían reportado 35 casos. De acuerdo al informe oficial, las personas afectadas este año fueron hombres de entre 21 y 68 años. De ellos, siete requirieron internación y uno falleció.

MSP advierte

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria leptospira y tiene potencial epidémico, especialmente después de lluvias intensas. Las personas pueden contagiarse por contacto directo con la orina de animales infectados o con ambientes contaminados. La transmisión entre humanos es muy poco frecuente.

Puede presentarse de forma leve o derivar en cuadros graves e incluso fatales. Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre repentina, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares —particularmente en las pantorrillas—, conjuntivitis, malestar general e ictericia.

Según la información sanitaria oficial, la leptospirosis puede manifestarse en distintas formas clínicas, desde un cuadro similar a una gripe hasta el llamado síndrome de Weil, que incluye ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y alteraciones cardíacas. También puede generar meningitis, meningoencefalitis o hemorragias pulmonares con insuficiencia respiratoria.

El período de incubación suele ser de entre cinco y 14 días, aunque puede variar entre dos y 30 días.