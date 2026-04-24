La disputa por el sentido y la urgencia de democratizar la comunicación

La crítica a la privatización de las redes sociales ocupó un lugar central en este diagnóstico. Estas plataformas, que se presentan como ágoras abiertas y horizontales, funcionan en la práctica como arquitecturas altamente concentradas, donde la circulación de contenidos está mediada por intereses comerciales, geopolíticos y, en muchos casos, por alineamientos con agendas de poder global. La llamada “opacidad algorítmica” no solo limita la transparencia, sino que también dificulta la construcción de alternativas, al invisibilizar sistemáticamente discursos contrahegemónicos o reducir su alcance. En este escenario, el desafío no es simplemente “participar” en las redes, sino transformar las condiciones en las que esa participación se produce.

De allí emerge la necesidad de recuperar el carácter público de la comunicación digital, no como una consigna abstracta, sino como un horizonte político concreto. Esto supone impulsar marcos regulatorios democráticos, desarrollar infraestructuras tecnológicas soberanas y fortalecer ecosistemas mediáticos que respondan a los intereses de las mayorías. También implica reconocer que la lucha por la democratización de la comunicación es inseparable de otras luchas por la justicia social, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos.

En este punto, el V Coloquio Patria se inscribe con claridad en una perspectiva antiimperialista. La denuncia del bloqueo económico contra Cuba como forma de castigo colectivo no es un elemento aislado, sino parte de una estructura global de dominación que se expresa tanto en el plano económico como en el simbólico. Las campañas de desinformación, la manipulación mediática y la imposición de narrativas únicas son herramientas que acompañan y refuerzan las estrategias de presión política y económica. En consecuencia, disputar el sentido es también disputar soberanía.

El carácter contrahegemónico del Coloquio radica históricamente en la apuesta necesaria y urgente por construir alternativas desde el Sur, articulando experiencias, saberes y prácticas que desafían la lógica dominante. No se trata únicamente de resistir, sino de crear: crear medios, lenguajes, plataformas y formas de organización que permitan ampliar el campo de lo decible y lo pensable. En un contexto donde la concentración mediática y tecnológica alcanza niveles sin precedentes, esta tarea adquiere una urgencia estratégica. Y no todo depende de los medios (en cualquiera de sus formas), ni mucho menos de los comunicadores, sino que la urgencia también interpela a los gobiernos populares que deben diseñar, convencer y obligatoriamente construir la infraestructura pública necesaria para desarrollar una comunicación superadora que no solo interpele el actual estado de las cosas sino que contribuya a cambiarlo.

Sin embargo, el propio Coloquio deja planteado un desafío: profundizar estos debates más allá de los espacios especializados y lograr que la discusión sobre la democratización de la comunicación se convierta en una agenda social más amplia. La construcción de un verdadero espacio público democrático requiere no solo voluntad política, sino también participación activa, formación crítica y organización colectiva. En otras palabras, no habrá democratización real sin sujetos capaces de ejercerla.

En un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla central, el V Coloquio Internacional Patria reafirmó que la comunicación es, al mismo tiempo, un instrumento de dominación y una herramienta de emancipación. La dirección que adopte dependerá de la capacidad de los pueblos para disputar sus condiciones de producción, circulación y significado. En esa tensión, se juega no solo el presente del debate público, sino también las posibilidades de imaginar futuros más justos, soberanos y verdaderamente democráticos. La propuesta nace desde Cuba, esa pequeña isla del Caribe que, a fuerza de inteligencia y coraje, de esfuerzo sostenido, de compromiso profundo, de solidaridad sin fronteras y de lealtad inquebrantable, supo enlazar su destino con el rumbo más digno de la humanidad, hasta convertirse en una causa. Son lo sueños todavía.