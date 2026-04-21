Culminó el Diálogo Social: jubilación a los 60 años y controles a las AFAP

El acuerdo fue analizado por la Mesa Representativa del Pit-Cnt el pasado sábado para analizar los resultados del Diálogo Social. En esta reunión fueron aprobados los lineamientos salidos de esa instancia.

Para dar a conocer los acuerdos, que luego irán en un proyecto de ley al Parlamento, se convocó a una conferencia de prensa para el próximo martes 28 de abril.

Retiro a los 60

Además de la posibilidad de retiro a los 60 años, aunque se mantiene la edad actual de 65, habrá un aumento de partidas de asistencia para matrimonios con hijos, por tarjeta social y asignaciones familiares. Se retirarán, además, las condicionalidades, como la obligación de ir a la escuela o similares.

Volviendo a la edad de retiro, se habilitará un régimen de “causal de retiro anticipada” a los 60 años. Este será con menor pasividad para la generalidad de casos. Para quienes tengan bajos ingresos, se asegurará la misma jubilación contemplada en la ley anterior.

"Todas y todos vamos a tener la libertad para jubilarnos a los 60 años de edad, si así lo decidimos", indica el Pit-Cnt.

Evaluando el Diálogo

Sobre el Diálogo Social, la Mesa Representativa indicó que, a juicio del movimiento sindical, "es importante contextualizar este diálogo en un momento de cambio de época, con el imperialismo desatando una ofensiva bélica extremadamente peligrosa para el destino de la humanidad y con un crecimiento preocupante de la extrema derecha a nivel mundial".

Indica que se trata de "una discusión en un marco general muy complejo, con una institucionalidad gubernamental con dificultades para trancar abiertamente con las clases dominantes" En ese marco fuimos a este diálogo con una acumulación desarrollada a partir de nuestro enfrentamiento a la Ley 20.130 —aprobada en el gobierno anterior— y el plebiscito que logró la adhesión de casi un millón de compatriotas; acumulación política y social muy importante que debe seguir manifestándose en nuestras luchas. Nuestra línea ha sido consecuente con nuestras definiciones programáticas sobre seguridad social".

Precisa que "si no se cambian las fuentes de financiamiento del sistema, la protección social y la Seguridad Social quedarán asfixiadas por la actual dependencia del sistema" Es una discusión antisistémica de conjunto. El otro punto clave es nuestra posición contraria al lucro del sistema que protagonizan las AFAP".