Congreso de Educación sin la oposición: Quirici advirtió que su ausencia "debería reconsiderarse"

Quirici destacó que la convocatoria no depende únicamente del Ministerio de Educación y Cultura, sino que involucra a un amplio conjunto de instituciones, entre ellas la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la ANEP, así como actores de la educación privada, militar y policial. Este entramado institucional, señaló, refuerza el carácter plural del Congreso.

Uno de los ejes centrales será la participación ciudadana. A través de comisiones departamentales en todo el país, se promoverán asambleas abiertas donde colectivos de al menos 25 personas podrán debatir y elevar propuestas. Estas instancias estarán apoyadas por herramientas tecnológicas y por insumos académicos elaborados en conjunto con la universidad.

“El Congreso es ciudadano”, insistió Quirici, al tiempo que rechazó cualquier interpretación que lo vincule exclusivamente a un sector político o corporativo. En ese sentido, remarcó que el diseño reglamentario busca evitar mayorías automáticas y garantizar un equilibrio en la representación.

Entre los temas a discutir aparecen desafíos actuales como el uso de celulares en el aula, la convivencia en los centros educativos, el aprendizaje a lo largo de la vida y el impacto de los cambios demográficos. Para el director, estos problemas exceden al sistema educativo en sentido estricto y requieren una mirada integral.

Acuerdos necesarios

Sobre las críticas de la oposición respecto al carácter no vinculante del Congreso, Quirici sostuvo que la legitimidad surgirá del proceso participativo. “Un buen Congreso con buenas discusiones va a generar acuerdos con un peso tal que facilitarán la toma de decisiones en el sistema político”, explicó.

En ese marco, insistió en la importancia de que todos los partidos se integren al proceso. “Así como participan cámaras empresariales, organizaciones sociales y religiosas, los partidos son una pieza clave del Uruguay democrático”, afirmó.

El Congreso apunta, en definitiva, a construir un horizonte educativo compartido, con propuestas que luego puedan traducirse en políticas públicas concretas. Para Quirici, la clave estará en la amplitud del diálogo y en la capacidad de alcanzar consensos que trasciendan coyunturas partidarias.