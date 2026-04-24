ASSE destituyó al doctor Jorge Curbelo, director del Hemocentro de Maldonado

Fue fundado en el año 2009 a impulsos de Curbelo, que lo ha dirigido desde entonces. Tiene su propio edificio, a un lado del hospital de Maldonado, incorporó un moderno autobus de 2 pisos, que se conoce como “Hemobus” y que recorre periódicamente la zona de influencia para recibir a los donantes.

Este centro recoge aproximadamente el 30% de toda las donaciones de sangre que se realizan a nivel nacional.

Su director logró posicionar a este centro como parte de la identidad de Maldonado a través de campañas gratuitas en medios de comunicación y en acuerdo con la intendencia quienes donan sangre pueden obtener su libreta de conducir sin costo..

Cuenta con una comisión honoraria de apoyo a sus actividades y cada año se realiza una cena de recaudación auspiciada por el empresario desarrollador Sergio Groskopf, en la que ha logrado obtener un millón de dólares.

Menos este año en que por alguna razón desconocida la intendencia no apoyó su realización.

La noticia sobre la destitución de Curbelo impactó negativamente en Maldonado y mereció comentarios inmediatos de varios legisladores y dirigentes del Partido Nacional, que también integra el ahora exjerarca.