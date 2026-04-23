¿Te llamó el BPS? Este es el único número telefónico que deberías ver

Al centralizar todas las llamadas en un único número, el BPS facilita que la población distinga entre comunicaciones legítimas y posibles intentos de engaño. De esta forma, si una persona recibe una llamada en nombre del organismo desde un número distinto, podrá sospechar y tomar precauciones.

Se recomienda a la población rechazar llamadas de origen dudoso que pretendan interactuar como el BPS.

Desde el instituto se insiste en la importancia de no brindar datos personales ni información sensible ante comunicaciones dudosas. También se recomienda verificar siempre el número entrante antes de responder o seguir instrucciones.

La medida busca no solo prevenir fraudes, sino también generar mayor tranquilidad en los usuarios al momento de interactuar con el sistema previsional. En un contexto donde los intentos de estafa se vuelven cada vez más sofisticados, la identificación clara del origen de las llamadas se presenta como una herramienta clave para la protección de la ciudadanía.