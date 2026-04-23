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Sociedad BPS | número telefónico |

Para evitar estafas

¿Te llamó el BPS? Este es el único número telefónico que deberías ver

El BPS centralizó sus llamadas en un solo número telefónico para que la población identifique contactos oficiales y reduzca riesgos de fraude.

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El Banco de Previsión Social (BPS) resolvió unificar el número telefónico desde el cual realiza todas sus comunicaciones con la ciudadanía, en una medida que apunta a mejorar la seguridad y reducir el riesgo de estafas.

BPS centraliza llamadas para prevenir estafas telefónicas

A partir de ahora, cada vez que el organismo se comunique por teléfono, ya sea a líneas fijas o celulares, el número que aparecerá en pantalla será siempre el mismo: 2211 1997. Con esta decisión, el BPS busca que las personas puedan identificar de forma rápida y clara cuándo una llamada proviene efectivamente de la institución.

El cambio forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la gestión y aumentar la confianza de los usuarios en sus interacciones con el organismo. En particular, responde a la creciente preocupación por las estafas telefónicas, una modalidad de fraude que suele aprovechar la suplantación de identidad de instituciones públicas.

Al centralizar todas las llamadas en un único número, el BPS facilita que la población distinga entre comunicaciones legítimas y posibles intentos de engaño. De esta forma, si una persona recibe una llamada en nombre del organismo desde un número distinto, podrá sospechar y tomar precauciones.

Se recomienda a la población rechazar llamadas de origen dudoso que pretendan interactuar como el BPS.

Desde el instituto se insiste en la importancia de no brindar datos personales ni información sensible ante comunicaciones dudosas. También se recomienda verificar siempre el número entrante antes de responder o seguir instrucciones.

La medida busca no solo prevenir fraudes, sino también generar mayor tranquilidad en los usuarios al momento de interactuar con el sistema previsional. En un contexto donde los intentos de estafa se vuelven cada vez más sofisticados, la identificación clara del origen de las llamadas se presenta como una herramienta clave para la protección de la ciudadanía.

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