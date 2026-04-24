Ya no se puede esperar: ¿Por qué es urgente una Universidad de la Educación?

En ese sentido, planteó que Uruguay enfrenta una oportunidad histórica en el horizonte de sus 200 años como nación. “El Uruguay de 2026, 2027, 2028 se merece crear la tercera universidad”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de construir acuerdos “actualizados”, alejados de debates heredados del siglo XX.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto es su alcance territorial. La futura Universidad de la Educación sería la única con presencia en todos los departamentos, lo que la posiciona como una herramienta clave para la descentralización y la equidad en el acceso a la formación superior.

“La UNED por el país”

Para destrabar el proceso, el gobierno impulsa una estrategia de diálogo territorial bajo la consigna “La UNED por el país”, que incluye recorridas y encuentros con autoridades departamentales. Según Quirici, en distintas regiones existe expectativa por la instalación de sedes, lo que evidencia un respaldo social amplio a la iniciativa.

El antecedente de la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) aparece como referencia ineludible. Quirici destacó que aquel proceso fue exitoso gracias a la capacidad de negociación política y a la conexión con demandas sociales diversas. “No eran conversaciones de cúpula; tenían la capacidad de percibir y recepcionar a un amplio espectro de la sociedad”, recordó.

A partir de ese aprendizaje, el desafío actual pasa por evitar que el proyecto quede “entrampado en un punto solo” y, en cambio, fortalecer la solidez de un sistema de formación en educación acorde a las exigencias contemporáneas.

En esa línea, dejó planteada una definición que sintetiza el núcleo del debate: “Si queremos ocuparnos de la educación del futuro, es impostergable que los docentes tengamos una formación universitaria”.