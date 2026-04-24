Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Universidad de la Educación | UNED |

"La UNED por el país"

Ya no se puede esperar: ¿Por qué es urgente una Universidad de la Educación?

La creación de la Universidad de la Educación debe mantenerse en el centro del debate político para llegar al consenso necesario.

La ley para la creación de una Universidad de la Educación (UNED) está en el Parlamento.

La ley para la creación de una Universidad de la Educación (UNED) está en el Parlamento.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La creación de la Universidad de la Educación (UNED) debe mantenerse en el centro del debate político y educativo en Uruguay para encontrar los consensos necesarios. Para Gabriel Quirici, director nacional de Educación, el punto de fondo trasciende las diferencias coyunturales porque la formación docente universitaria ya no admite postergaciones si se pretende pensar en el futuro del sistema educativo.

Entrevistado en el programa Legítima Mañana, Quirici subrayó que existe un acuerdo transversal entre los partidos políticos respecto a la necesidad de avanzar hacia una formación universitaria para los docentes. “Todos, con matices, plantearon su acuerdo en la necesidad de una formación universitaria docente y que la creación de la universidad es un camino posible”, afirmó, tras su participación en la Comisión de Educación del Senado.

Discrepancias que frenan el avance legislativo

Sin embargo, ese consenso general convive con discrepancias específicas que han frenado el avance legislativo. Entre ellas, aparecen diferencias sobre los mecanismos de gobernanza, el reconocimiento de trayectos formativos actuales y aspectos vinculados al cogobierno. Para Quirici, estos puntos no deberían eclipsar lo sustancial que es la necesidad de crear una tercera universidad pública en el país.

En ese sentido, planteó que Uruguay enfrenta una oportunidad histórica en el horizonte de sus 200 años como nación. “El Uruguay de 2026, 2027, 2028 se merece crear la tercera universidad”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de construir acuerdos “actualizados”, alejados de debates heredados del siglo XX.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto es su alcance territorial. La futura Universidad de la Educación sería la única con presencia en todos los departamentos, lo que la posiciona como una herramienta clave para la descentralización y la equidad en el acceso a la formación superior.

“La UNED por el país”

Para destrabar el proceso, el gobierno impulsa una estrategia de diálogo territorial bajo la consigna “La UNED por el país”, que incluye recorridas y encuentros con autoridades departamentales. Según Quirici, en distintas regiones existe expectativa por la instalación de sedes, lo que evidencia un respaldo social amplio a la iniciativa.

El antecedente de la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) aparece como referencia ineludible. Quirici destacó que aquel proceso fue exitoso gracias a la capacidad de negociación política y a la conexión con demandas sociales diversas. “No eran conversaciones de cúpula; tenían la capacidad de percibir y recepcionar a un amplio espectro de la sociedad”, recordó.

A partir de ese aprendizaje, el desafío actual pasa por evitar que el proyecto quede “entrampado en un punto solo” y, en cambio, fortalecer la solidez de un sistema de formación en educación acorde a las exigencias contemporáneas.

En esa línea, dejó planteada una definición que sintetiza el núcleo del debate: “Si queremos ocuparnos de la educación del futuro, es impostergable que los docentes tengamos una formación universitaria”.

Embed - #38 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

Temas

Te puede interesar