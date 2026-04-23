Preocupación en Antel: contratos con Tenfield aún no fueron firmados

Antel y la transmisión del fútbol uruguayo

Pablo Álvarez, contó que el consorcio con la empresa TeamClick era únicamente para el caso de adquirir los derechos de televisión. "El consorcio está funcionando para las transmisiones hacia el exterior que fue el lote en el que sí obtuvimos los derechos", agregó.

Pese a no obtener los derechos para el streaming del fútbol uruguayo, Antel llegó a un acuerdo con la empresa Tenfield para poder transmitirlo a través de Antel TV. Álvarez confirmó que "aún no firmamos con Tenfield" pero pueden pasar los partidos del fútbol uruguayos gracias a un "permiso provisorio".

"El producto final no está en las condiciones en las que nosotros lo podemos ofrecer a nuestros clientes. Hoy estamos ofreciendo los partidos a través de Antel TV gracias a ese permiso, a todos los usuarios de Antel que tengan un contrato de fibra óptica igual o superior a $1.650, sin costo adicional", relató.

El jerarca explicó que esta incertidumbre técnica impide, por ahora, definir un modelo de comercialización definitivo. "Hay un conjunto de mecanismos a través de los cuales se va a hacer disponible el contenido; al no saber cómo va a quedar el producto final, tampoco sabemos cómo lo vamos a vender al cliente. No le podemos vender hoy algo que mañana cambia. El día que firmemos, valoraremos de qué forma lo vamos a hacer disponible".

¿Un precio diferenciado en el futuro?

Al ser consultado sobre la rentabilidad del servicio, Álvarez adelantó que la estrategia apunta a la sostenibilidad de la empresa pública. "En lo personal, considero que va a tener un precio diferenciado para quienes quieran acceder al contenido del fútbol. Así lo pensamos desde el primer día, porque esto para nosotros es una estrategia, pero también es un negocio y debemos pensar en la empresa pública desde ese lugar".

Finalmente, el vicepresidente rechazó las acusaciones de competencia desleal frente a los operadores de cable. "Entendemos que de ninguna manera Antel está cometiendo una actividad de competencia desleal en este caso, sino ofreciendo un servicio a sus clientes que ya están pagando por otros contenidos", manifestó.

"Nosotros ofrecemos un servicio de streaming; las empresas de cable tienen otro negocio y lo organizan de forma distinta. No podríamos ni haber competido por los derechos del cable, porque no tendríamos forma de proveerlo. Nos hemos quedado en la tecnología del streaming y no creemos que sea un elemento que afecte la competencia".