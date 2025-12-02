Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
TI |

cierre 2024

La Industria TI en Uruguay

El sector experimentó un crecimiento del 9% interanual, una cifra que, aunque positiva, contrasta con el 19% alcanzado en 2023.

Las TI siguen en expansión.

Las TI siguen en expansión.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La industria de Tecnologías de la Información (TI) en Uruguay cerró 2024 con una impresionante facturación de US$ 3.681 millones, reafirmando su posición como uno de los motores estables de la economía del país, según la encuesta anual de la Cuti (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información).

El sector experimentó un crecimiento del 9% interanual, una cifra que, aunque positiva, contrasta con el 19% alcanzado en 2023, lo que indica un cambio notable en el ritmo de expansión.

Un 63% de los ingresos del sector provino del exterior, con exportaciones y filiales que sumaron US$ 2.323 millones, lo que sustenta la sólida presencia internacional de las empresas uruguayas. Este enfoque global ha sido clave para el desarrollo del sector.

En el mercado interno, el avance fue del 12%, destacando picos de crecimiento en software para industrias específicas y aplicaciones funcionales. La transformación digital en sectores como finanzas, agro y comercio ha impulsado esta tendencia, lo que refleja una adaptación continua a las necesidades del mercado.

El empleo en la industria TI alcanzó unas 20.500 personas, acompañado por una inversión promedio de US$ 600 por trabajador en capacitación, centrada en idiomas, liderazgo e inteligencia artificial. Esta inversión en capital humano es fundamental para mantener la competitividad y fomentar la innovación dentro del sector.

Sin embargo, la participación femenina se mantuvo en un 33%, un dato que resalta la necesidad de ampliar el acceso a roles técnicos, de gerencia y de dirección dentro de la industria. Este aspecto fue destacado en un informe de la CUTI, que subraya la importancia de fomentar la diversidad en todos los niveles.

Los resultados de la encuesta anual de la CUTI se estimaron a partir de un universo de 271 empresas TI socias, lo que proporciona un panorama claro y representativo del estado actual de la industria en Uruguay.

Así, la industria TI sigue siendo un sector clave en la economía uruguaya, con un futuro prometedor que dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado, potenciar la inclusión y continuar invirtiendo en su capital humano.

Temas

Dejá tu comentario