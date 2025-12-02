La Industria TI en Uruguay

En el mercado interno, el avance fue del 12%, destacando picos de crecimiento en software para industrias específicas y aplicaciones funcionales. La transformación digital en sectores como finanzas, agro y comercio ha impulsado esta tendencia, lo que refleja una adaptación continua a las necesidades del mercado.

El empleo en la industria TI alcanzó unas 20.500 personas, acompañado por una inversión promedio de US$ 600 por trabajador en capacitación, centrada en idiomas, liderazgo e inteligencia artificial. Esta inversión en capital humano es fundamental para mantener la competitividad y fomentar la innovación dentro del sector.

Sin embargo, la participación femenina se mantuvo en un 33%, un dato que resalta la necesidad de ampliar el acceso a roles técnicos, de gerencia y de dirección dentro de la industria. Este aspecto fue destacado en un informe de la CUTI, que subraya la importancia de fomentar la diversidad en todos los niveles.

Los resultados de la encuesta anual de la CUTI se estimaron a partir de un universo de 271 empresas TI socias, lo que proporciona un panorama claro y representativo del estado actual de la industria en Uruguay.

Así, la industria TI sigue siendo un sector clave en la economía uruguaya, con un futuro prometedor que dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado, potenciar la inclusión y continuar invirtiendo en su capital humano.