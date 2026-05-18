Cómo seguir encontrando a Caras y Caretas en las búsquedas. Google cambió la forma en que se ven las noticias

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Porque a partir de estas modificaciones, ya no alcanza solamente con seguirnos o entrar ocasionalmente al sitio: Google comenzará a mostrar principalmente aquellos medios que cada lector marque explícitamente como relevantes.

Un cambio de algoritmo que transforma cómo circula la información

Fuentes de tráfico - Adherir a Caras y Caretas

Durante años, los medios digitales aparecían en las búsquedas según criterios automáticos de relevancia y actualidad. Pero con esta nueva actualización, Google empieza a darle cada vez más peso a las preferencias personales de cada usuario.

En otras palabras: el lector pasa a decidir qué medios quiere seguir viendo

Y eso vuelve fundamental apoyar a los medios que producen contenido propio, análisis originales y periodismo de autor.

Porque en medio de un océano de contenidos repetidos, titulares reciclados y noticias generadas para algoritmos, muchos espacios periodísticos independientes pueden perder visibilidad si sus lectores no los seleccionan activamente.

Caras y Caretas: una agenda amplia, propia y con identidad editorial

Caras y Caretas desarrolla diariamente una cobertura amplia y diversa de la actualidad nacional e internacional a través de distintas secciones que forman parte de nuestra estrategia de comunicación y de nuestra identidad periodística.

Nuestro sitio aborda temas de:

Política

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Deportes a través de Orsai

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Caras y Caretas TV

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Cada una de estas áreas representa una mirada específica sobre la realidad y refleja una apuesta editorial construida desde el periodismo, el análisis y la producción original de contenidos.

Un medio con columnistas y contenido de autor

Además de la cobertura diaria de noticias, Caras y Caretas cuenta con columnistas especializados y firmas reconocidas que aportan análisis, investigación y opinión desde perspectivas propias.

Nuestras columnas políticas, deportivas, sociales, culturales tienen identidad editorial, profundidad y una mirada que no suele encontrarse fácilmente en otros espacios informativos.

Ese valor diferencial es justamente uno de los aspectos que más pueden verse afectados por los nuevos cambios en los algoritmos de distribución de contenidos.

Porque cuando los buscadores priorizan contenidos masivos o genéricos, muchas veces el periodismo de autor y las voces originales quedan invisibilizadas si los lectores no las eligen conscientemente.

Por eso hoy resulta más importante que nunca marcar a Caras y Caretas como fuente preferida.

No se trata solamente de seguir viendo noticias: se trata de seguir accediendo a análisis, investigaciones, entrevistas, columnas y enfoques propios que forman parte de una tradición histórica del periodismo uruguayo.

Cómo seguir viendo a Caras y Caretas en Google

El procedimiento es rápido y lleva apenas unos segundos:

Ingresá al botón “Agregar Caras y Caretas en Google”.

Iniciá sesión con tu cuenta de Google.

Confirmá la selección como fuente preferida.

O te lo simplificamos haciendo click en este link y seleccionando la casilla que aparece

Una vez realizado este paso, Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia los contenidos de Caras y Caretas en búsquedas, recomendaciones y noticias destacadas.

Un pequeño paso para no perder contenidos únicos

Internet está cambiando. Y también está cambiando la forma en que las personas encuentran información.

Hoy, más que nunca, los lectores tienen un rol clave para decidir qué medios continúan siendo visibles dentro de un ecosistema digital dominado por algoritmos.

Si te interesan los contenidos originales, las columnas de autor, las entrevistas exclusivas, la cobertura política, cultural, social y deportiva con mirada propia, este simple paso puede hacer una gran diferencia.

Elegir a Caras y Caretas como fuente preferida ayuda a que nuestro periodismo siga llegando directamente a vos y evita que nuestras voces se pierdan en un mar de búsquedas y contenidos repetidos.