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Política

Lawfare

Cruce de acusaciones entre senadores por el traslado del Fiscal Machado y el caso Marset

El cruce entre Pereyra y Bianchi por el traslado del fiscal Machado reactiva la polémica sobre el caso Marset y presiones políticas en la Justicia.

Debate por el traslado de fiscales

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Un intenso debate en redes sociales entre el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereyra, y la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, ha vuelto a poner en el centro de la polémica el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset y la independencia del sistema judicial uruguayo.

El intercambio comenzó cuando el senador Aníbal Pereyra acusó públicamente a su par colorado, Andrés Ojeda, de faltar a la verdad respecto a la situación del fiscal Alejandro Machado (quien lideraba la investigación sobre la destrucción de documentos en el piso 11 de la Torre Ejecutiva) y su reciente traslado decidido por la fiscal Ferrero.

La respuesta de Aníbal Pereyra

Según Pereyra, el fiscal Machado nunca solicitó un traslado de forma voluntaria, sino que se inscribió a un concurso como otros magistrados, y apuntó directamente contra la Fiscalía General de la Nación:

"La fiscal interina tomó la decisión de trasladarlo justo ahora. Las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto", afirmó el legislador del Frente Amplio.

Graciela Bianchi y las supuestas "pruebas"

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. La senadora Graciela Bianchi aseguró que existen pruebas materiales que contradicen su versión:

"No hables sin saber: el Fiscal Machado solicitó su traslado hace meses por nota a la Fiscal General. Que quede claro: es prueba documental", retó la legisladora nacionalista.

Ante esto, Pereyra redobló la apuesta y vinculó directamente el movimiento del fiscal con las próximas citaciones judiciales de alto perfil político que estaban previstas en la causa, señalando un presunto intento de frenar la investigación:

"¡No pidió traslado! Esa es la verdad. Machado se disponía a citar a [Roberto] Lafluf y al ex Presidente Lacalle [Pou]", retrucó Pereyra, recordando además los duros términos del dictamen del fiscal sobre las comparecencias parlamentarias de las autoridades de gobierno en el marco del caso Marset: "Este mismo fiscal dijo en su dictamen que el Gobierno del que usted formó parte fue a mentir al Parlamento, porque sabían que Marset era un 'delincuente peligroso y pesado'".

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