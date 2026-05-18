Cruce de acusaciones entre senadores por el traslado del Fiscal Machado y el caso Marset

"La fiscal interina tomó la decisión de trasladarlo justo ahora. Las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto", afirmó el legislador del Frente Amplio.

Graciela Bianchi y las supuestas "pruebas"

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. La senadora Graciela Bianchi aseguró que existen pruebas materiales que contradicen su versión:

"No hables sin saber: el Fiscal Machado solicitó su traslado hace meses por nota a la Fiscal General. Que quede claro: es prueba documental", retó la legisladora nacionalista.

Ante esto, Pereyra redobló la apuesta y vinculó directamente el movimiento del fiscal con las próximas citaciones judiciales de alto perfil político que estaban previstas en la causa, señalando un presunto intento de frenar la investigación:

"¡No pidió traslado! Esa es la verdad. Machado se disponía a citar a [Roberto] Lafluf y al ex Presidente Lacalle [Pou]", retrucó Pereyra, recordando además los duros términos del dictamen del fiscal sobre las comparecencias parlamentarias de las autoridades de gobierno en el marco del caso Marset: "Este mismo fiscal dijo en su dictamen que el Gobierno del que usted formó parte fue a mentir al Parlamento, porque sabían que Marset era un 'delincuente peligroso y pesado'".