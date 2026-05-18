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Sociedad Ballet Nacional del Sodre | Estudiantes |

Auditorio Adela Reta

Ballet Nacional del Sodre abrió su temporada 2026 con estudiantes de todo el país

Más de 100 escuelas y liceos participaron de una función especial de “El Corsario” en Montevideo como parte de un programa que promueve el acceso a la cultura

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ballet Nacional del Sodre inauguró su temporada 2026 con una función especial de la obra “El Corsario” en el Auditorio Nacional Adela Reta, en Montevideo, ante la presencia de niños y adolescentes provenientes de distintos departamentos del país. La actividad formó parte del programa “En primera fila: escuelas rurales al Auditorio”, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La iniciativa busca acercar propuestas culturales de primer nivel a estudiantes de zonas rurales y del interior, promoviendo el acceso a los derechos culturales y la integración educativa a través del arte. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la importancia de este tipo de políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia.

La jornada cultural reunió a estudiantes de 104 escuelas rurales, además de cuatro liceos pertenecientes a la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco. También participaron grupos de formación docente de Treinta y Tres y estudiantes del Centro Educativo de Capacitación y Producción (Cecap) de Canelones.

Participación de estudiantes de varios departamentos

A la función asistieron escolares y liceales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

El programa “En primera fila” se desarrolla desde 2013 y permite que cientos de estudiantes del interior del país puedan acceder a espectáculos artísticos de alta calidad en uno de los principales escenarios culturales del Uruguay.

Desde el MEC se valoró la continuidad de esta propuesta, que fortalece el vínculo entre educación y cultura, fomentando nuevas experiencias artísticas y ampliando las oportunidades de acceso para jóvenes de distintos contextos sociales y territoriales.

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