Ballet Nacional del Sodre abrió su temporada 2026 con estudiantes de todo el país

La jornada cultural reunió a estudiantes de 104 escuelas rurales, además de cuatro liceos pertenecientes a la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco. También participaron grupos de formación docente de Treinta y Tres y estudiantes del Centro Educativo de Capacitación y Producción (Cecap) de Canelones.

Participación de estudiantes de varios departamentos

A la función asistieron escolares y liceales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

El programa “En primera fila” se desarrolla desde 2013 y permite que cientos de estudiantes del interior del país puedan acceder a espectáculos artísticos de alta calidad en uno de los principales escenarios culturales del Uruguay.

Desde el MEC se valoró la continuidad de esta propuesta, que fortalece el vínculo entre educación y cultura, fomentando nuevas experiencias artísticas y ampliando las oportunidades de acceso para jóvenes de distintos contextos sociales y territoriales.