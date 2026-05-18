El Ballet Nacional del Sodre inauguró su temporada 2026 con una función especial de la obra “El Corsario” en el Auditorio Nacional Adela Reta, en Montevideo, ante la presencia de niños y adolescentes provenientes de distintos departamentos del país. La actividad formó parte del programa “En primera fila: escuelas rurales al Auditorio”, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Auditorio Adela Reta
Ballet Nacional del Sodre abrió su temporada 2026 con estudiantes de todo el país
Más de 100 escuelas y liceos participaron de una función especial de “El Corsario” en Montevideo como parte de un programa que promueve el acceso a la cultura