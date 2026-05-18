El PIT-CNT expresó su profundo dolor y exigió respuestas integrales ante el femicidio de una militante

Finalmente, el movimiento sindical reafirmó su compromiso activo en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y libre de violencia, remarcando la importancia de consolidar ámbitos de convivencia, trabajo y participación que respeten los derechos humanos. En el cierre del documento, las autoridades sindicales renovaron el llamado colectivo a "no naturalizar ninguna forma de violencia" y a acompañar a quienes hoy atraviesan esta pérdida.

El femicidio, homicidio y suicidio

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Camino Roselli, próximo al kilómetro 7,300 de la ruta 49. De acuerdo a la información primaria de la investigación, el agresor, un policía de 26 años perteneciente a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa tras forzar una banderola del baño.

Una vez dentro de la vivienda, efectuó varios disparos contra un hombre de 37 años, pareja actual de su expareja. Posteriormente atacó a la mujer, de 29 años, quien también recibió múltiples impactos de arma de fuego.

Investigación de la policía

La fiscal de Canelones, Irena Penza, se encuentra a cargo de la investigación y señaló que existió un forcejeo previo entre el funcionario policial y la mujer antes de los disparos.

Tras cometer los asesinatos, el hombre utilizó su arma de reglamento para suicidarse dentro del lugar.