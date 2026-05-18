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Política Los Cerrillos |

Femicidio en Los Cerrillos

El PIT-CNT expresó su profundo dolor y exigió respuestas integrales ante el femicidio de una militante

La central sindical emitió un comunicado público en el que llamó a no naturalizar la violencia de género y envió su solidaridad a la comunidad educativa.

PIT-CNT se expresó sobre femicidio en Los Cerrillos

PIT-CNT se expresó sobre femicidio en Los Cerrillos
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El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó este lunes su "profundo dolor" ante el femicidio de una trabajadora afiliada a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), un episodio que la organización definió como un hecho que "enluta al movimiento sindical y vuelve a conmovernos como sociedad".

A través de un comunicado emitido el 18 de mayo, la central obrera hizo pública su solidaridad y envió un "abrazo fraterno" a los familiares, amistades, compañeros de militancia y de trabajo de la víctima, extendiendo el acompañamiento a todo el colectivo de FENAPES y a la comunidad educativa en general.

Desde el PIT-CNT enfatizaron la necesidad de que cada femicidio actúe como una interpelación profunda hacia el conjunto de la ciudadanía. "La violencia hacia las mujeres continúa siendo una realidad dolorosa que exige compromiso, prevención y respuestas integrales para evitar que nuevas vidas sigan siendo arrebatadas", reza el texto difundido por el Secretariado.

Finalmente, el movimiento sindical reafirmó su compromiso activo en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y libre de violencia, remarcando la importancia de consolidar ámbitos de convivencia, trabajo y participación que respeten los derechos humanos. En el cierre del documento, las autoridades sindicales renovaron el llamado colectivo a "no naturalizar ninguna forma de violencia" y a acompañar a quienes hoy atraviesan esta pérdida.

El femicidio, homicidio y suicidio

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Camino Roselli, próximo al kilómetro 7,300 de la ruta 49. De acuerdo a la información primaria de la investigación, el agresor, un policía de 26 años perteneciente a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa tras forzar una banderola del baño.

Una vez dentro de la vivienda, efectuó varios disparos contra un hombre de 37 años, pareja actual de su expareja. Posteriormente atacó a la mujer, de 29 años, quien también recibió múltiples impactos de arma de fuego.

Investigación de la policía

La fiscal de Canelones, Irena Penza, se encuentra a cargo de la investigación y señaló que existió un forcejeo previo entre el funcionario policial y la mujer antes de los disparos.

Tras cometer los asesinatos, el hombre utilizó su arma de reglamento para suicidarse dentro del lugar.

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