Ernesto Agazzi: "Pucha, me gustaría saber lo que pensaría Pepe en este momento"

“Él no quería banderas políticas, quería que el pueblo uruguayo lo despidiera”, afirmó Agazzi, al describir cómo el propio Mujica había dejado planteadas algunas definiciones sobre su despedida.

En ese sentido, reveló que el expresidente había preparado detalles de su velatorio y tenía una voluntad muy clara respecto al tono que debía tener la ceremonia. “No quería que su cajón llevara banderas partidarias, sino la bandera de Uruguay”, contó.

Para Mujica, explicó Agazzi, el homenaje debía estar abierto a todos, sin distinciones ideológicas ni políticas. “No quería que el acercarse a saludarlo significara un peaje político para la gente, sino que cualquiera que quisiera venir, que fuera del partido político que fuera, del club de fútbol que fuera, del barrio que fuera, pudiera hacerlo sin ninguna restricción”, relató.

Durante la entrevista, Agazzi también trazó una definición personal sobre la figura del exmandatario y sostuvo que su dimensión trascendía la política tradicional. “Pepe no fue un político, fue un filósofo de la vida”, afirmó, al señalar que Mujica siempre estaba preocupado por cuestiones que iban “mucho más allá de las rencillas partidarias”.

Mujica y el Frente Amplio

El exsenador repasó además el papel que tuvo Mujica en la reorganización del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros tras el retorno de la democracia y destacó la transformación política y cultural que impulsó dentro de la izquierda uruguaya.

“Pepe encabezó una visión del nuevo Uruguay, que era distinto al Uruguay de antes. Las estructuras políticas y la manera de militar tenían que ser distintas”, señaló.

Según Agazzi, Mujica promovió abandonar definitivamente la lógica armada para construir una militancia basada en el contacto directo con la ciudadanía. “Salir a hablar en las plazas con la gente, en las famosas mateadas”, recordó, definiendo aquella etapa como “un cambio de actitud en la vida”.

Las declaraciones del histórico dirigente frenteamplista llegan en un momento en que la figura de Mujica continúa generando reflexiones dentro y fuera del sistema político, especialmente sobre el legado que dejó en la izquierda uruguaya y sobre el liderazgo que ejercía incluso en los momentos de mayor tensión política.