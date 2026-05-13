Negociación salarial de la construcción "arrancó mal", advierte el Sunca

Eso implica que si una empresa decide dejar de pagar el presentismo, por ejemplo, "no pasa nada", dijo Díaz, por lo que no se reconocerían los derechos de los trabajadores.

"Por eso decimos que la negociación empezó trancada. Es la actitud del sector empresarial la que tranca la negociaciòn al empezar", sostuvo.

Sunca de asamblea

Agregó que la semana próxima volverán a reunirse, ocasión en la que el Sunca insistirá sobre el tema.

Para analizar la marcha de la negociación y la situación creada a partir de la negativa del sector patronal a firmar el acta, los trabajadores de la construcción se reunirán en una asamblea general el próximo miércoles 27 de mayo en el Teatro de Verano de Montevideo.

El convenio colectivo de la construcción, firmado a tres años en 2023, caducó el pasado 31 de marzo.