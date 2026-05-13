"La negociación arrancó mal, arrancó trancada", dijo el secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), Javier Díaz, sobre el comienzo de la negociación del nuevo convenio colectivo para el sector. Es que las cámaras empresariales pusieron en duda la ultractividad, o sea el mantener los beneficios del acuerdo vencido mientras se negocia el nuevo.
consejo de salario
Negociación salarial de la construcción "arrancó mal", advierte el Sunca
Los trabajadores de la construcción se reunirán en asamblea el próximo 27 de mayo para analizar la marcha de las negociaciones.