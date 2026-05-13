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Negociación salarial de la construcción "arrancó mal", advierte el Sunca

Los trabajadores de la construcción se reunirán en asamblea el próximo 27 de mayo para analizar la marcha de las negociaciones.

Sunca se reunirá en asamblea.

Sunca se reunirá en asamblea.

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Por Pablo Silva Galván

"La negociación arrancó mal, arrancó trancada", dijo el secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), Javier Díaz, sobre el comienzo de la negociación del nuevo convenio colectivo para el sector. Es que las cámaras empresariales pusieron en duda la ultractividad, o sea el mantener los beneficios del acuerdo vencido mientras se negocia el nuevo.

Díaz recordó a Caras y Caretas que las partes tuvieron un primer encuentro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), oportunidad en la que se pusieron sobre las mesa las condiciones para negociar.

Indicó que en la ocasión desde el Sunca se puso como condición mantener las cláusulas establecidas en el acta firmada en 2023 para negociar el convenio. Ese documento establecía el respeto a la ultraactividad, o sea mantener los beneficios incluidos en el convenio vencido mientras se negocia uno nuevo. "El sector patronal se negó a firmar", sostuvo.

Eso implica que si una empresa decide dejar de pagar el presentismo, por ejemplo, "no pasa nada", dijo Díaz, por lo que no se reconocerían los derechos de los trabajadores.

"Por eso decimos que la negociación empezó trancada. Es la actitud del sector empresarial la que tranca la negociaciòn al empezar", sostuvo.

Sunca de asamblea

Agregó que la semana próxima volverán a reunirse, ocasión en la que el Sunca insistirá sobre el tema.

Para analizar la marcha de la negociación y la situación creada a partir de la negativa del sector patronal a firmar el acta, los trabajadores de la construcción se reunirán en una asamblea general el próximo miércoles 27 de mayo en el Teatro de Verano de Montevideo.

El convenio colectivo de la construcción, firmado a tres años en 2023, caducó el pasado 31 de marzo.

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