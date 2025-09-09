"La Ley de Presupuestos que envían implica un aumento de gasto muy importante"

El mensaje del presupuesto se plantea la posibilidad de un endeudamiento sin límite. ¿Qué cambia?

“Lo que cambian es un tope de deuda bruta, lo cambian por topes de deuda neta. La deuda neta es el total de endeudamiento menos las reservas del Banco Central. Y bueno, el tope de deuda bruta es un tope transparente, en el sentido de que es el número del total de endeudamiento de deuda que se emite por parte del Tesoro Nacional. La deuda neta va a depender de cuál es el nivel de reservas del Banco Central. Si el Banco Central entra a perder reservas, la deuda neta tiende a subir y, bueno, controlar el gobierno el mecanismo para que la gente ofrezca más dólares y poder comprar reservas, por ejemplo, subiendo las tasas en monedas nacionales en esta regulación monetaria. Y eso es más atraso cambiario”

¿No es un juego peligroso?

“Es muy peligroso. La verdad, esta ley de presupuesto, al igual que las cuatro anteriores, básicamente son una ley de presupuesto expansiva en materia de gasto. No hay ningún planteo de manejo prudente del gasto público. Y si uno va, por ejemplo, pues en frente a estas cosas hay que mirar cuál es exactamente el contenido del proyecto y a veces hay contenidos que no es necesario interpretarlos, están inscritos por ellos mismos, digamos, por ejemplo, está previsto entre el año 2025 y el año 2029, el periodo de gobierno, está previsto la inflación cercana al 30%, que básicamente es ese entorno del 4,5% anual que es el centro, el objetivo del rango meta de inflación. Sin embargo, el gobierno está proponiendo o poniendo como expectativa una devaluación en igual periodo del entorno del 8%.

O sea, 30% de inflación, 8% de devaluación. ¿Esto qué? Se acumula al brutal atraso cambiario que ya tenemos generado básicamente a partir del gobierno de Mujica en adelante, con algún altibajo, se profundiza muchísimo en el gobierno de lacalle Pou, y lo que está diciendo el actual gobierno es que va a profundizar el atraso cambiario, y esto no es ninguna interpretación, está escrito en el mensaje del proyecto de ley”.

Hablamos de controlar la inflación¿Y todo esto cómo impacta en la economía real?

“Es cierto que el impuesto inflacionario es el peor impuesto de todos y es el más regresivo. Ahora, la baja de la inflación que hemos observado en el periodo de Lacalle Pou, y que el gobierno se ha comprometido a mantener en estos 5 años de gobierno, y de hecho, así está planteado en la ley de presupuesto, en realidad se está basando esencialmente en que el impacto de los precios de los bienes transables, que básicamente tienen una relación muy directa con el tipo de cambio, vaya sensiblemente por debajo de la inflación promedio que espera. Sin embargo, por el lado de los no transables, que tienen una relación muy directa con el índice medio de salarios, porque básicamente son todos los sectores intensivos en mano de obra, claramente están previendo que vayan por encima del promedio de IPC. Entonces claramente estamos en un camino de 5 años que repiten lo de los años anteriores, donde básicamente lo que hay es que el precio de los no transables va aumentando, déjame decir que la competitividad del país es cada vez menor, porque así lo están proponiendo explícitamente. Entonces, el punto es, ¿hasta dónde la economía va a soportar una pérdida de competitividad que año a año se va acumulando? Y por otro lado, lo que tenemos es un sector público que está previsto que crezca en términos constantes, porque el gobierno también dijo que el ratio gasto sobre producto, su objetivo es que no cambie punta a punta en este periodo de gobierno, entonces lo que están diciendo es que el gasto público va a crecer en términos reales 2,4% anual, en términos constantes, y eso se financia esencialmente con deuda. Entonces claramente estamos en un escenario donde no hay ningún cambio importante respecto a lo que hemos visto en los últimos 20 años, y donde claramente el nivel de deuda pública sigue subiendo, de hecho el gobierno está proponiendo que la deuda neta suba aproximadamente unos 5 puntos de producto en este periodo, que llegue al 63% en términos netos, y bueno, esos son niveles de endeudamiento peligrosamente altos, y bueno, si el mercado internacional le sigue prestando, no vamos a tener ninguna crisis cambiaria, pero en algún momento puede que el mercado resuelva poner un signo de interrogación y enlentecer o dejar de prestarle al Estado Uruguay. Eso implica necesariamente una crisis en el tipo de cambio, porque los márgenes con que se está guardando para sí el Estado son mínimos en cuanto a poder responder a una situación adversa del resto del mundo”

¿El productor pierde a nivel de competencia con ese tipo de medidas? Hablamos de inversión nacional, extranjera, ¿los de afuera, si ven este panorama, se animan a invertir? ¿Y los que están adentro, siguen invirtiendo?

“Ahí hay un tema interesante y que realmente me llama la atención, y es que el propio proyecto de ley de presupuesto está previendo una caída de la inversión total. Más allá de que el gobierno viene hablando de que el producto crezca y que haya inversión para que el producto crezca, curiosamente para los 5 años de este periodo de gobierno están previendo una inversión total, una inversión bruta total, de en torno del 16,5% por año. Fue 17% aproximadamente en el periodo de la calle, fue 16,5% en el segundo periodo del trabajo de Vázquez, y bueno, sin inversión no hay muchas chances de que las tasas de crecimiento sean las que dice el gobierno. Venimos en los últimos 12 años con una tasa de crecimiento del 1,1% anual, pues si no hay inversión. ¿Por qué el nivel de crecimiento de la economía tiene que ser 2,4% como está suponiendo o proponiendo el gobierno que va a ser? Yo creo que el escenario que están pintando de presupuesto es muy optimista, ellos mismos están diciendo que la inversión necesaria para que existe el crecimiento no la van a tener, ellos mismos escribiendo y diciendo que van a profundizar el atraso en el tipo de cambio, y al mismo tiempo ellos mismos están diciendo, porque está escrito en el presupuesto, que el nivel de gasto crece a un ritmo del 2,4% real anual. Cada presupuesto en los últimos tiempos ha sido más alto que el anterior. Uno podría pensar que no será conveniente que no se vote la ley de presupuesto y que tengan que administrar un nivel de gasto más chico y por lo tanto dejar de profundizar este nivel de endeudamiento que tiene el Estado Uruguayo y este nivel de atraso del tipo de cambio que tenemos. Bueno, pregunta nada más, pero lo que está hoy propuesto es más de lo mismo”.