Gobierno y oposición se cruzan en redes sociales por la Jutep y reavivan debate sobre declaraciones juradas

La polémica en torno al funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sumó un nuevo capítulo este fin de semana con un fuerte intercambio entre dirigentes de la oposición y referentes del oficialismo en la red social X.
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El debate se produjo luego de que referentes del Partido Nacional cuestionaran el accionar del organismo en momentos en que la situación de las declaraciones juradas de autoridades nacionales se encuentra en el centro de la discusión pública.
Pablo Abdala Vs. Eduardo Brenta
Tras participar en una comisión parlamentaria junto a autoridades de la Jutep, el diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que la situación del organismo es "muy grave" y expresó preocupación por lo que considera una pérdida de garantías institucionales en un contexto particularmente sensible debido a las controversias vinculadas a la declaración jurada del presidente de la República.
En la misma línea, otros dirigentes de la oposición cuestionaron procedimientos internos del organismo. Entre ellos, el diputado Rodrigo Goñi —según versiones difundidas en redes sociales junto a otros legisladores nacionalistas— denunció presuntas irregularidades en el tratamiento de la información vinculada a las declaraciones juradas.
Posteriormente, Abdala profundizó sus críticas a través de X, donde sostuvo que el manejo realizado por el gobierno respecto de la información patrimonial del presidente había sido "lastimoso" y acusó a la mayoría oficialista en la Jutep de adaptar protocolos según conveniencias políticas.
Recuerdos de Juan Sartori
La respuesta desde filas frenteamplistas no tardó en llegar. El senador Eduardo Brenta salió al cruce de los cuestionamientos y recordó la controversia que involucró años atrás al exsenador Juan Sartori, cuando se generó una fuerte discusión pública por la presentación de declaraciones juradas vinculadas a su entorno familiar.
A través de la misma red social, Brenta acusó al Partido Nacional de haber respaldado entonces la postura de Sartori y sostuvo que quienes hoy cuestionan la transparencia del sistema no manifestaron la misma preocupación en aquella oportunidad.