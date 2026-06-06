Gobierno y oposición se cruzan en redes sociales por la Jutep y reavivan debate sobre declaraciones juradas

En la misma línea, otros dirigentes de la oposición cuestionaron procedimientos internos del organismo. Entre ellos, el diputado Rodrigo Goñi —según versiones difundidas en redes sociales junto a otros legisladores nacionalistas— denunció presuntas irregularidades en el tratamiento de la información vinculada a las declaraciones juradas.

Posteriormente, Abdala profundizó sus críticas a través de X, donde sostuvo que el manejo realizado por el gobierno respecto de la información patrimonial del presidente había sido "lastimoso" y acusó a la mayoría oficialista en la Jutep de adaptar protocolos según conveniencias políticas.

Recuerdos de Juan Sartori

La respuesta desde filas frenteamplistas no tardó en llegar. El senador Eduardo Brenta salió al cruce de los cuestionamientos y recordó la controversia que involucró años atrás al exsenador Juan Sartori, cuando se generó una fuerte discusión pública por la presentación de declaraciones juradas vinculadas a su entorno familiar.

A través de la misma red social, Brenta acusó al Partido Nacional de haber respaldado entonces la postura de Sartori y sostuvo que quienes hoy cuestionan la transparencia del sistema no manifestaron la misma preocupación en aquella oportunidad.