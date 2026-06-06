Legnani y Mahía destacaron alcance del programa de salud bucal que alcanzará a 27 mil escolares en Canelones

La jornada incluyó la presentación del equipo de odontólogos que llevará adelante las intervenciones en los centros educativos y la entrega de kits dentales a los estudiantes participantes. El encuentro culminó con actividades recreativas que acompañaron el inicio de un programa que busca contribuir al bienestar de las infancias canarias mediante el cuidado integral de la salud bucal.

Lanzamiento en Barros Blancos, Canelones

El lanzamiento se realizó en la Escuela N.º 175 de Barros Blancos, y contó con la presencia del intendente Francisco Legnani, el ministro de Educación, José Carlos Mahía y la directora de Salud del gobierno canario, Aracelis Delgado entre otras autoridades departamentales y educativas.

La propuesta proyecta llegar a más de 27.000 escolares durante los años 2026 y 2027.

La directora de Salud del Gobierno de Canelones, Aracelis Delgado, explicó que el programa contempla la colocación de sellantes dentales a estudiantes de segundo y sexto año escolar. Estos recubrimientos protectores ayudan a prevenir la aparición de caries en las piezas dentales permanentes, especialmente en zonas de difícil acceso durante el cepillado cotidiano.

Además de esta intervención preventiva, los equipos de odontología desarrollarán talleres periódicos sobre higiene bucal, técnicas correctas de cepillado y alimentación saludable dirigidos a estudiantes de todos los niveles escolares.

Una de las particularidades del programa es que la atención se realizará directamente en los centros educativos, facilitando el acceso a los cuidados odontológicos. En aquellos casos en que se detecten situaciones que requieran una evaluación o tratamiento específico, los niños y niñas serán derivados a las unidades móviles de salud para recibir una atención más completa junto a un adulto responsable.