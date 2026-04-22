La murga como herramienta terapéutica frente al consumo problemático de drogas

Bajo la consigna “A todo trapo: la murga como puente para contar(se)”, el Palacio Legislativo fue sede este martes de una actividad que puso en relieve el poder transformador del arte. El evento, que contó con la presencia de las máximas autoridades del país, destacó el trabajo del dispositivo Ciudadela Flores, donde un taller de murga se ha convertido en un espacio colectivo clave para la recuperación de personas con consumo problemático de sustancias.
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El placer como motor de recomposición
Durante el conversatorio, el secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi, explicó la base científica y humana detrás de la propuesta. Rossi señaló que, dado que el consumo de sustancias afecta directamente los circuitos de recompensa del cerebro, actividades que generen disfrute genuino y sano —como la murga— funcionan como un mecanismo de reparación.
“Hacer algo que la persona disfrute es una forma de tratar el consumo de sustancias. Esto recompone”, afirmó Rossi, celebrando las más de 30 actuaciones que el grupo ya ha realizado.
Contra el estigma y la exclusión
Por su parte, el prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Díaz, reivindicó la valentía de los usuarios para “poner el cuerpo y la voz” en un escenario. Díaz subrayó que el arte permite romper el círculo de ocultamiento al que muchas veces son empujadas las personas por el estigma social.
“Este es el camino”, enfatizó Díaz, recordando que la Estrategia Nacional de Drogas prioriza el fortalecimiento de los 34 centros Ciudadela que funcionan en todo el país como puertas de entrada a la Red Nacional de Atención (Renadro).
Un abordaje integral y comunitario
La actividad contó con el respaldo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y el intendente de Flores, Diego Irazábal.
La propuesta de "A todo trapo" trasciende lo musical para enfocarse en:
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Construcción de identidad: Los usuarios dejan de ser definidos por su consumo para ser reconocidos por sus capacidades creativas.
Integración social: La murga facilita la inserción en espacios comunitarios y reduce la discriminación.
Salud mental: Se promueve un abordaje integral que contempla las dimensiones sociales y vinculares del individuo.
Sobre los Dispositivos Ciudadela
Estos centros, coordinados entre el Estado y las intendencias, funcionan como unidades de asesoramiento, diagnóstico y seguimiento. Su rol es facilitar el acceso a tratamientos personalizados y brindar orientación tanto a usuarios como a sus familias y referentes afectivos en todo el territorio nacional.