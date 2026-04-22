La murga como herramienta terapéutica frente al consumo problemático de drogas

Contra el estigma y la exclusión

Por su parte, el prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Díaz, reivindicó la valentía de los usuarios para “poner el cuerpo y la voz” en un escenario. Díaz subrayó que el arte permite romper el círculo de ocultamiento al que muchas veces son empujadas las personas por el estigma social.

“Este es el camino”, enfatizó Díaz, recordando que la Estrategia Nacional de Drogas prioriza el fortalecimiento de los 34 centros Ciudadela que funcionan en todo el país como puertas de entrada a la Red Nacional de Atención (Renadro).

Un abordaje integral y comunitario

La actividad contó con el respaldo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y el intendente de Flores, Diego Irazábal.

La propuesta de "A todo trapo" trasciende lo musical para enfocarse en:

Construcción de identidad: Los usuarios dejan de ser definidos por su consumo para ser reconocidos por sus capacidades creativas.

Integración social: La murga facilita la inserción en espacios comunitarios y reduce la discriminación.

Salud mental: Se promueve un abordaje integral que contempla las dimensiones sociales y vinculares del individuo.

Sobre los Dispositivos Ciudadela

Estos centros, coordinados entre el Estado y las intendencias, funcionan como unidades de asesoramiento, diagnóstico y seguimiento. Su rol es facilitar el acceso a tratamientos personalizados y brindar orientación tanto a usuarios como a sus familias y referentes afectivos en todo el territorio nacional.