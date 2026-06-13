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Política

PIT-CNT respalda el monitoreo del transporte de carga y defiende mayores controles contra la evasión

PIT-CNT reafirmó su respaldo a las herramientas de control y sostuvo que la formalización constituye un paso necesario para garantizar condiciones más justas

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT
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Por Redacción Caras y Caretas

El Pit Cnt se expresó a favor del monitoreo en los transportes de carga que impulsa el Poder Ejecutivo y cuestionó la reciente movilización de las patronales contra la instalación del nuevo sistema. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, sostuvo que el debate debe centrarse en la necesidad de transparentar un sector que, a juicio del movimiento sindical, presenta importantes niveles de informalidad.

“Prefiero no caracterizar la movilización de los camiones como una movida política. Todos tenemos responsabilidades tributarias y no está bueno que un sector tenga tan alto nivel de evasión”, afirmó el dirigente.

Posición del Pit-Cnt

Las declaraciones reflejan la posición de la central obrera frente a una discusión que ha ganado intensidad en las últimas semanas. Para el Pit-Cnt, la incorporación de mecanismos tecnológicos que permitan conocer con precisión qué se transporta, quién lo hace y bajo qué condiciones constituye un avance en materia de control y fiscalización.

Abdala señaló que los indicadores manejados por el movimiento sindical muestran la existencia de problemas estructurales vinculados a la evasión en el transporte de carga, situación que, según entiende, afecta tanto al Estado como a los propios trabajadores.

“Desde nuestra perspectiva, los indicadores que tenemos nos dicen que en el transporte de carga hay un alto nivel de evasión y que se puede tener una trazabilidad de lo que se transporta que redunde en mejores condiciones de trabajo para todos”, expresó.

La central sindical considera que una mayor trazabilidad no solo permitirá mejorar los controles tributarios, sino también fortalecer las garantías laborales en un sector donde históricamente se han denunciado situaciones de informalidad y competencia desleal.

Otro de los aspectos que preocupa al Pit-Cnt tiene que ver con el clima generado durante las medidas de protesta. Abdala indicó que la organización sigue con atención las denuncias realizadas por el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), que ha informado sobre episodios de agresiones contra trabajadores.

“Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero el movimiento obrero está atento a que las cosas no se vayan de la raya”, advirtió.

Para la central sindical, el derecho a la protesta debe ejercerse sin afectar la integridad de los trabajadores ni generar situaciones de violencia. En ese sentido, el PIT-CNT reafirmó su respaldo a las herramientas de control impulsadas por el gobierno y sostuvo que la formalización de la actividad constituye un paso necesario para garantizar condiciones más justas para todos los actores involucrados.

La posición del PIT-CNT incorpora una mirada diferente a la que han planteado las cámaras empresariales del transporte. Mientras estas últimas ponen el acento en los costos y las exigencias administrativas que implica el nuevo sistema, la central obrera entiende que el foco debe estar en la transparencia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la mejora de las condiciones laborales.

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