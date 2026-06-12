Peñarol: Gularte se va y Aguirre ya tiene el zaguero para sustituirlo

El pedido de Aguirre

Confirmada la salida de Gularte, en ese sector de la cancha Peñarol tiene a Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y la opción de Maxi Olivera y Nahuel Herrera, en plena recuperación de su cirugía de hombre y con la posibilidad de salir.

Así las cosas el técnico Diego Aguirre ya pidió un zaguero y mira a Colombia. El uruguayo de Junior de Barranquilla, Lucas Monzón es el jugador que pidió el entrenador. El zaguero volverá a Racing de Montevideo, equipo dueño de la ficha y el carbonero tendría que negociar con los de Sayago. Monzón viene de ser campeón del fútbol colombiano con Junior pero era suplente en el equipo que dirige Alfredo Arias.

En otro orden, Peñarol comprará la ficha de Matías Arezo en 3,5 millones de dólares y el martes será confirmado en el Consejo Directivo.