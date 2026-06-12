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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Arezo

Van y vienen

Peñarol: Gularte se va y Aguirre ya tiene el zaguero para sustituirlo

La próxima semana Peñarol confirmará que adquiere la ficha del goleador Matías Arezo en 3.500.000 dólares.

Lucas Monzón es el zaguero que quiere Aguirre para Peñarol.

Lucas Monzón es el zaguero que quiere Aguirre para Peñarol.
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Se confirmó la salida de un jugador de Peñarol para el segundo semestre, por lo cual la dirigencia ya se encamina a incorporar un nuevo futbolista de cara a lo que se viene para el mirasol, básicamente Campeonato Uruguayo y Copa AUF Uruguay. Si bien Emanuel Gularte arrancó con todo su pasaje por el mirasol, anotando un gol y metiendo una asistencia en el triunfo 3 a 0 ante Nacional en el Campeón del Siglo, el defensor nunca pudo consolidarse como titular y todo indica que su ciclo en Peñarol se terminó.

La ficha del zaguero de 28 años pertenece al Puebla de México, desde donde llegó en julio 2025 en condición de préstamo por un año, hasta el próximo 30 de junio. Si bien la intención del Consejo Directivo aurinegro no era perder al futbolista e incluso planteó una fórmula para que continúe en el club, Gularte declinó porque le llegó una propuesta económica superior.

Peñarol no estaba dispuesto a pagar la ficha del zaguero y la propuesta consistía en que Gularte rescindiera su contrato con Puebla, para luego sí ofrecerle un contrato alto. La posibilidad estaba sobre la mesa, pero el jugador recibió una propuesta para sumarse al Sporting de Gijón, que milita en la Segunda División de España, equipo que conduce el argentino Nicolás Larcamón, quien ya lo dirigió en Puebla. En filas aurinegras ya dan por descartada su continuidad.

El pedido de Aguirre

Confirmada la salida de Gularte, en ese sector de la cancha Peñarol tiene a Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y la opción de Maxi Olivera y Nahuel Herrera, en plena recuperación de su cirugía de hombre y con la posibilidad de salir.

Así las cosas el técnico Diego Aguirre ya pidió un zaguero y mira a Colombia. El uruguayo de Junior de Barranquilla, Lucas Monzón es el jugador que pidió el entrenador. El zaguero volverá a Racing de Montevideo, equipo dueño de la ficha y el carbonero tendría que negociar con los de Sayago. Monzón viene de ser campeón del fútbol colombiano con Junior pero era suplente en el equipo que dirige Alfredo Arias.

En otro orden, Peñarol comprará la ficha de Matías Arezo en 3,5 millones de dólares y el martes será confirmado en el Consejo Directivo.

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