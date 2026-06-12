Se confirmó la salida de un jugador de Peñarol para el segundo semestre, por lo cual la dirigencia ya se encamina a incorporar un nuevo futbolista de cara a lo que se viene para el mirasol, básicamente Campeonato Uruguayo y Copa AUF Uruguay. Si bien Emanuel Gularte arrancó con todo su pasaje por el mirasol, anotando un gol y metiendo una asistencia en el triunfo 3 a 0 ante Nacional en el Campeón del Siglo, el defensor nunca pudo consolidarse como titular y todo indica que su ciclo en Peñarol se terminó.
Van y vienen
Peñarol: Gularte se va y Aguirre ya tiene el zaguero para sustituirlo
La próxima semana Peñarol confirmará que adquiere la ficha del goleador Matías Arezo en 3.500.000 dólares.