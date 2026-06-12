Nacional mira a Paraguay para reforzar: negocia por el arquero y hay un extremo en carpeta

La primer parte del trabajo ya la hizo, tal vez la más fea, decirle algunos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada. Eso conlleva a tener que armar un buen plantel y tratar de plasmar su idea futbolística para el futuro.

Iturbe es otra alternativa

La realidad indica que Nacional va por varios jugadores. Hay muchos en carpeta pero la realidad del club, con poco dinero, lleva a que las negociaciones sean complicadas.

Nacional vuelve a los entrenamientos el próximo 15 de junio y la idea es de empezar la pretemporada con varias altas. Hasta el momento y aunque todavía no es oficial, la única es Bruno Zuculini quien por la información que manejamos llegaría en las próximas horas a nuestro país. Se sigue trabajando por Alan Medina (habría que poner dinero), Alfonso Espino (está complicado), y en las últimas horas apareció el nombre del extremo paraguayo de Cerro Porteño Juan Manuel Iturbe. Jorge Bava trabajó hasta hace poco en Paraguay y lo dirigió en el Ciclón de barrio obrero. El jugador quiere salir de Cerro Porteño y se abrió la posibilidad de Nacional. No es prioridad, pero está en carpeta.

Por el que sí negocia Nacional es por el arquero de Cerro Porteño Alexis Martín Arias. No está fácil, pero es el arquero que pidió el entrenador.

Hay otros nombres que maneja el tricolor en ofensiva. Renzo López y Tiziano Correa. Con Maxi Gómez, Maximiliano Sivera y Pavel Núñez en el plantel, parece difícil que pueda incorporar otro centrodelantero, cuando las prioridades del entrenador son un arquero, un zaguero por izquierda un volante central de marca y un extremo zurdo.