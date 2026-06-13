Para Bettiana Díaz "hay una ofensiva contra investidura presidencial"

Para Díaz, más allá de las críticas legítimas que pueden existir hacia el gobierno, existe una dinámica que trasciende el debate político habitual. La senadora señaló que le preocupa especialmente el tono adoptado en algunos espacios de comunicación digital y streaming, donde —según afirmó— se dicen "cualquier cosa de la figura presidencial". declaró la legisladora a La Diaria.

"El ataque que hay sobre la investidura presidencial es grave", afirmó, vinculando este fenómeno con una tendencia internacional de debilitamiento de las democracias y de las instituciones representativas.

Respaldo del Frente Amplio

La legisladora explicó que durante los intercambios entre la bancada oficialista y el presidente se transmitió un respaldo explícito a su conducción, aunque también se planteó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo político de cara a desafíos inmediatos como la próxima Rendición de Cuentas.

"Lo que hicimos fue plantearle el respaldo total y algunas preocupaciones", señaló Díaz, quien consideró que existe una fuerte presión sobre la figura presidencial que termina desplazando otros asuntos de relevancia para la ciudadanía.

En esa línea, sostuvo que las discusiones sobre empleo, competitividad, seguridad o costo de vida muchas veces quedan relegadas por polémicas que monopolizan la atención política y mediática.

Respecto al caso del vehículo, recordó que el Frente Amplio optó por dar por cerrado el asunto luego de la decisión de Orsi de donarlo, aunque reconoció que existen sectores que buscan mantener la discusión abierta.

"También es cierto que hay gente que quiere que no se termine más este tema", expresó.

Las declaraciones de Díaz vuelven a poner sobre la mesa un debate que ha atravesado distintos momentos de la historia política uruguaya: los límites de la confrontación democrática y el respeto hacia las instituciones.

En ese sentido, la senadora vinculó la defensa de la figura presidencial con la necesidad de preservar la calidad institucional del país en un escenario internacional donde diversas democracias enfrentan procesos de polarización, fragmentación y pérdida de legitimidad.

Mientras el gobierno se prepara para ingresar en una etapa clave de definiciones presupuestales y reformas vinculadas a la competitividad y la gestión pública, el Frente Amplio busca reforzar la cohesión interna y sostener el respaldo político al presidente, al tiempo que reclama recuperar una agenda centrada en las prioridades de la población.

Para Díaz, el desafío no es solamente defender a un gobierno, sino preservar las condiciones de convivencia democrática que históricamente han distinguido a Uruguay en la región.