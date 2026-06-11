El mercado de pases del fútbol uruguayo se encuentra en estado de ebullición absoluta tras revelarse una información que promete sacudir los cimientos de los dos equipos más grandes del país. Según trascendió en las últimas horas, uno de los futbolistas recientemente liberados por el Club Nacional de Football estaría a punto de sellar su firma con el Club Atlético Peñarol.
¿Cambio de vereda?
Bomba en mercado de pases: jugador descartado por Nacional estaría a un paso de firmar con Peñarol
El periodista Roberto Moar adelantó que uno de los futbolistas descartados por Jorge Bava en el tricolor tendría todo acordado para incorporarse a Peñarol.