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Deportes Nacional | Club Atlético Peñarol | Mercado de pases

¿Cambio de vereda?

Bomba en mercado de pases: jugador descartado por Nacional estaría a un paso de firmar con Peñarol

El periodista Roberto Moar adelantó que uno de los futbolistas descartados por Jorge Bava en el tricolor tendría todo acordado para incorporarse a Peñarol.

Nacional y Peñarol en el mercado de pases.&nbsp;

Nacional y Peñarol en el mercado de pases. 

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
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El mercado de pases del fútbol uruguayo se encuentra en estado de ebullición absoluta tras revelarse una información que promete sacudir los cimientos de los dos equipos más grandes del país. Según trascendió en las últimas horas, uno de los futbolistas recientemente liberados por el Club Nacional de Football estaría a punto de sellar su firma con el Club Atlético Peñarol.

La revelación que sacude al ambiente deportivo

La noticia cobró fuerza luego de las declaraciones del reconocido periodista Roberto Moar en los micrófonos de la emisora radial Sport 890. Moar calificó la transferencia como una auténtica "bomba" para el mercado local y aseguró que el pase podría concretarse e informarse de manera oficial en las próximas horas.

A pesar de la insistencia de sus compañeros de mesa al aire, el comunicador prefirió mantener el nombre del futbolista bajo estricta reserva, argumentando que se encuentra amparado en el secreto profesional y que revelará la identidad del protagonista una vez que su fuente de información se lo autorice.

Los nombres sobre la mesa

La expectativa de los hinchas de ambos equipos se centra ahora en la lista de los siete jugadores a los que el director técnico tricolor, Jorge Bava, les comunicó formalmente que no serán tenidos en cuenta para la continuidad del proyecto deportivo de Nacional.

Entre los nombres liberados que quedan en condición de incorporarse a otra institución se encuentran:

  • Gonzalo Carneiro (Delantero)

  • Nicolás "Diente" López (Delantero)

  • Ignacio Suárez (Arquero)

  • Juan de Dios Pintado (Lateral)

  • Mauricio Vera (Mediocampista)

  • Exequiel Mereles (Extremo)

  • Jhon Guzmán (Delantero)

Horas decisivas

Cruzar la vereda entre los tradicionales rivales del fútbol charrúa siempre genera un fuerte impacto mediático y folclórico. De confirmarse la operación, Peñarol sumaría a sus filas a un futbolista con sed de revancha y conocedor del medio local, debilitando colateralmente el patrimonio deportivo de su clásico rival.

Se espera que en el correr de la jornada surjan novedades desde el entorno del jugador implicado o mediante los canales oficiales de la entidad mirasol para terminar de develar el misterio del invierno.

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