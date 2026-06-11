Bomba en mercado de pases: jugador descartado por Nacional estaría a un paso de firmar con Peñarol

Los nombres sobre la mesa

La expectativa de los hinchas de ambos equipos se centra ahora en la lista de los siete jugadores a los que el director técnico tricolor, Jorge Bava, les comunicó formalmente que no serán tenidos en cuenta para la continuidad del proyecto deportivo de Nacional.

Entre los nombres liberados que quedan en condición de incorporarse a otra institución se encuentran:

Gonzalo Carneiro (Delantero)

Nicolás "Diente" López (Delantero)

Ignacio Suárez (Arquero)

Juan de Dios Pintado (Lateral)

Mauricio Vera (Mediocampista)

Exequiel Mereles (Extremo)

Jhon Guzmán (Delantero)

Horas decisivas

Cruzar la vereda entre los tradicionales rivales del fútbol charrúa siempre genera un fuerte impacto mediático y folclórico. De confirmarse la operación, Peñarol sumaría a sus filas a un futbolista con sed de revancha y conocedor del medio local, debilitando colateralmente el patrimonio deportivo de su clásico rival.

Se espera que en el correr de la jornada surjan novedades desde el entorno del jugador implicado o mediante los canales oficiales de la entidad mirasol para terminar de develar el misterio del invierno.