Orsi sale a la cancha y camioneros autoconvocados levantaron el paro

Entre sus principales reclamos figuran cuestionamientos a la implementación de la guía electrónica de carga, una herramienta que consideran excesivamente burocrática, así como preocupaciones por el impacto de los precios de los combustibles y otros costos operativos sobre la actividad.

Tras la reunión con el mandatario, los camioneros resolvieron levantar el paro y los cortes parciales que venían realizando en rutas nacionales, aunque aclararon que permanecerán atentos al desarrollo de las conversaciones con las autoridades.

El Documento de los transportistas

De acuerdo con lo expresado en Torre Ejecutiva, los 11 puntos del documento entregado al presidente Orsi “no van en contra” de lo que el MTOP viene trabajando con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC). Por el contrario, se entiende que “es un aporte más” al análisis que se viene haciendo de la situación desde el Poder Ejecutivo. Los autoconvocados, entre otros puntos, plantean la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil.

Además, las fuentes transmitieron que la “preocupación” de Orsi es que se sigan manteniendo las “puertas abiertas al análisis” de la situación de aquellos transportistas que manifiestan sus dificultades respecto de los costos y que se han expresado con movilizaciones en los últimos días.

Poner el foco en lo estructural

Además del presidente Orsi, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, mantuvo en las últimas horas varias reuniones con autoconvocados provenientes de diferentes puntos del país. La jerarca aseguró que el diálogo con los distintos actores se profundizó entre jueves y viernes. Concretamente, en esas 48 horas mantuvo intercambios con transportistas provenientes de Rivera, Colonia, Artigas, Canelones, Montevideo, Paysandú y San José.

En línea con la actitud que mantiene el presidente, Etcheverry detalló que “la directiva es que vamos a seguir manteniendo instancias de intercambio” la próxima semana. “Vamos a agotar realmente todas las instancias para poder escuchar de primera mano, poder despejar temas y tratar de ir generando los mejores caminos para resolver”, explicó la ministra.

Consultada por qué lugar ocupa en este proceso de diálogo lo relativo a la guía digital de carga, la jerarca detalló que “es un tema estructural” y que lo que trasladan los distintos actores “trasciende” ese elemento. “La guía no justifica bajo ningún punto de vista este tipo de movilización, la proporcionalidad no cierra en algo que es un instrumento que está en diseño, que no es obligatorio, que no tiene costo”, puntualizó.