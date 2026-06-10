Total respaldo de los trabajadores a la Guía de Carga: "Es una excelente herramienta"

"¿Y por qué las patronales no quieren la ida a carga?", se preguntó seguidamente. "Esa es la gran pregunta. Yo lo que digo es que cuando uno no quiere que lo controlen es porque evidentemente muy bien no se debe estar portando".

Tres temas y la guía

Sobre esta cuestión, advirtió que "hay tres cosas que son las que inciden en el control" Por un lado, está la carga que se mueve, pero no es lo que se declara, lo que se produce. O sea, produces y pagas un impuesto. El Estado no tiene la capacidad de controlar lo que se produce; entonces, cuando se pagan los impuestos, se paga por lo que se declara. Yo declaro que en mi campo hay 500 vacas, pero pueden haber sido mil, pero como el Estado no tiene manera de controlar, declaro 500 y pago por 500".

"Ahora, si hay un control efectivo de lo que se mueve, y todos los camiones tienen que circular con la guía por la ruta, uno va a aproximarse muchísimo a lo que realmente se produce", aclaró.

Por el contrario, "si no hay manera de controlar los camiones, puede pasar que circulen camiones con cosas que no deben".

Control horario

"La tercera cosa es que en el sistema de transporte no hay un control horario para el trabajador", indicó. Y agregó: No existe, no hay ley que obligue a que las empresas tengan un control horario. Con la guía, de alguna manera podemos aproximar la jornada laboral del trabajador. Esto es importante, primero por las condiciones de trabajo del obrero, por un tema de seguridad. En Uruguay fallecen cerca de 100 personas en accidentes de tránsito en los que participa un camión. Y eso es por la sobrecarga horaria".

En esta línea agregó que "hay estudios que hablan de la evasión fiscal y de la subaportación de salario en el transporte" Nosotros denunciamos 600 millones de dólares de evasión del sector. La patronal reconoció en el Parlamento 350 millones de dólares. Durante el gobierno del Partido Nacional se hizo un estudio por parte del BID —el universo de empresas en Uruguay es de 7.500— sobre 2.500, o sea, sobre la tercera parte. Y el estudio dio un resultado de 117 millones, ya que si multiplica por tres, da 350, que es lo que ha reconocido la patronal".

Es mucha plata la que se evade por no hacer controles efectivos sobre la mercadería que se mueve. "Con la guía va a haber un control efectivo, aproximado, pero efectivo, que es lo que no quieren las empresas", sostuvo.

Precisó que "los reales beneficiados de todo esto son los grandes cargadores, los terratenientes, los que producen, que no quieren que se sepa qué es lo que producen".

Coordinadora respalda

Indicó que el Sutcra integra la Coordinadora del Transporte junto a la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), la FOEB, la Ftil, entre otros, y que esta "respalda el tema de la guía de carga, porque no es un tema solo de los trabajadores del transporte, sino que trasciende como sociedad".

Estamos todos alineados, porque es una muy buena herramienta que nos va a ayudar como país a blanquear una cantidad de cuestiones y, como sociedad, nos va a permitir dignificar la tarea que hoy tenemos.

Y aparte de eso nos va a brindar seguridad a todos", concluyó.