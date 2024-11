La niñez como víctima de la violencia criminal y el impacto en los aprendizajes

¿Ustedes han notado un incremento de las situaciones de violencia que en general terminan teniendo a los gurises como víctimas?

El año pasado habíamos hecho algunas menciones relativas a hechos que tenían que ver con agresiones a docentes y contra funcionarios auxiliares dentro de la institución. En esto de buscar esas causas, estas violencias estructurales, claramente las escuelas, los jardines no son más que lugares de encuentro de personas que vienen afectadas por estas violencias. Con esto puntual de este asesinato (este año es el segundo, el anterior fue en el barrio Maracaná), hay territorios en Montevideo que están bien complejos, la red social está totalmente deteriorada y casi no existe contención de estas infancias y adolescencias, cruzado con el microtráfico, con estas cuestiones de los enfrentamientos de las bandas; un cordón ahí territorial de la periferia de Montevideo que está muy complejo y nosotros lo venimos señalando en reuniones que hemos tenido con el Ministerio del Interior, porque no es una cuestión de pedir más seguridad, sino de ver de qué manera, por un lado, hacer que otros actores estén presentes en territorio, porque bien sabemos que en los últimos años el desmantelamiento de políticas sociales, de los SOCAT, las policlínicas, los espacios comunitarios… Cada vez tienen menos espacios como para tender redes que siempre existieron, articular en los barrios… Hoy son escasos, están las maestras comunitarias con muy pocos espacios de articulación y nada más. Entonces, frente a todo este deterioro (que, aparte, decimos, hay familias que se han visto totalmente atravesadas por privaciones de libertad), la situación de adicción, el deterioro que tiene que ver con el no atender la salud mental a tiempo, la falta de equipos de salud mental, de psiquiatría infantil, largas listas de espera cuando hay psiquiatra (porque hay otros que no tienen), todos esos factores, las (malas) condiciones materiales, familias que quedan por momentos desocupadas o trabajos informales que tienen inestabilidad, más estas cuestiones de la inserción del narco y del microtráfico en los barrios ha deteriorado notablemente.

¿Cómo impactan todas estas realidades en el salón de clase, en el vínculo entre los propios gurises y con sus docentes?

Estos contextos complejos de violencia claramente tienen su contracara en cómo se dan los vínculos, y ni que hablar en cómo se afectan los aprendizajes. Pensemos en cómo sucede, cómo transcurren las noches en los barrios, inclusive en muchos no hay noche ni día, muchas veces llegan a la escuela con toda esa carga de todas esas situaciones.

Hay quienes, refiriéndonos a los comportamientos, logran expresar lo que vienen viviendo, hay quienes no; entonces por ahí hay exceso de comportamiento violento, de llantos, de angustias o se cierran, digamos, en su interior. Y por eso hacemos también este lazo con la necesidad de intervenciones en lo que es el área de salud mental, porque precisamos rodear estas infancias, entendiendo que hay quienes lo pueden vivenciar de una manera y hay otros que no.

Ahora estamos viendo esta escalada, pero hace años que venimos señalando que el deterioro se viene generando, se viene acumulando. Otra cosa, que ya también hemos hablado con las autoridades, es que las ausencias de niños y niñas por casos en los que hay un tiroteo o matan a un familiar, o cuando se busca el resguardo de no trasladarse de un lado al otro, no asisten en las escuelas. Ese causal de inasistencia no está presente en la lista que nosotros pasamos a diario. Entonces, para las estadísticas hay un montón de ausencias que no tienen su correlato con esto que está pasando en la sociedad. Entonces también es otra preocupación, porque después se quieren mirar los resultados finales de avances de procesos de aprendizaje y nos está faltando una gran arista de causas de por qué no tenemos avances en determinados contextos por todas estas condiciones alteradas.

¿Cuál es la realidad de las y los docentes ante estas situaciones (certificaciones médicas por estrés) y, por otro lado, cuál es el respaldo de parte de la administración para afrontar estas realidades?

Para las y los docentes en las escuelas y jardines es muy complejo el abordaje de estas situaciones, porque primero, en la formación y la preparación de la tarea educativa, hay cuestiones que estamos viviendo ahora para las cuales no estábamos preparadas. Entonces requiere un trabajo colectivo de cada centro educativo, requiere una mirada claramente social y comunitaria, de tener ese conocimiento con la familia, de tener esa llegada, porque no es lo mismo arrancar una jornada escolar planteando la agenda de trabajo a sabiendas de que a tal o cual niño vivió tal o cual situación. Entonces acá es clave ese conocimiento de territorio y la contención del colectivo. Una de las cosas que hemos señalado es que hay claramente falta de recursos, lo que obviamente es un deliberado, porque hay un análisis político en el último quinquenio de no haber puesto más recursos a esos equipos interdisciplinarios, que obviamente no dan abasto, porque son dos o tres personas para atender todo un distrito, que es la forma de organización de las escuelas donde hay 20 o 25 centros que es imposible atender. ¿Entonces, en las escuelas, qué pasa? Estamos las docentes, maestras, maestros, directores, auxiliares de servicio y nada más. Entonces, frente a un caso como sucedió ayer u otras situaciones, somos nosotras las que ponemos el cuerpo, las que ponemos el pienso para poder desarrollar esas jornadas de contención.

Y con lo otro que preguntabas de las autoridades se han logrado desde hace un tiempo jornadas reflexivas, al otro día, por ejemplo, de cuando pasa la agresión física, en el caso hacia las maestras, y en esto que pasa con un fallecimiento.

En concreto en el asesinato del niño que todavía están en averiguaciones de cómo sucedió el hecho, la escuela está cerrada, necesariamente tiene que estar cerrada porque es una señal hacia la comunidad, es una señal de acompañar a la familia que está viviendo este hecho lamentable; y es importante que al otro día existan esas jornadas de acompañamiento con ese equipo de Escuelas Disfrutables y que las autoridades puedan tener como otro acercamiento. No es sencillo porque estas cosas que nosotros trasladamos hay que vivirlo, a veces está bastante lejos de lo que se está viviendo concretamente en los territorios, que una cosa es poder describirlo en letras frías, pero otra cosa es estar en el lugar.

En ese sentido, ¿en la formación docente está previsto que en algún momento se pueda afrontar esta realidad?

Hay una cosa clave y es que la educación sola no puede; en los distintos períodos de lo que tiene que ver con respecto a los programas de formación docente, que se tiene Sociología de la Educación, Psicología, en lo que tiene que ver más con el área social está esta necesidad de articulación de los actores sociales, de las políticas sociales y desde la escuela; el rol que uno desarrolla. El tema es que cada vez más es esta cuestión clave de que para poder generar estas condiciones de enseñanza y de aprendizaje tienen que estar dadas otras condiciones previas.

Esto no es que estalló hace unos días ni este año, son procesos de acumulación que se van dando de la violencia, de esa falta de referencia quizás familiar, por esto de que son trayectorias de los chiquilines y las chiquilinas, que en algún momento se empezó a cruzar esas cuestiones de la violencia por los motivos que nombraba, las adicciones, las privaciones de libertad, que cuando esa familia ya tiene ese elemento instalado no hay otro acompañamiento, y si no hay un acompañamiento externo, difícilmente se pueda salir así nomás.

Si el niño o la niña hace su recorrido, la escuela acompaña y demás, pero no basta, porque para un desarrollo integral la educación simplemente es una de las aristas, pero sin lo otro resuelto, es muy complejo.

¿Los docentes eligen en general ese tipo de escuelas y aseguran su efectividad allí?

No tengo los números concretos, pero me atrevería a decir que en la mayoría de las escuelas de contexto es donde hay más permanencia de los equipos docentes.