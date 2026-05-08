Temporal: un impactante video mostró personas arrastradas por las ráfagas en Rivera

El fuerte temporal de viento y lluvia que golpeó a Rivera durante la madrugada y primeras horas de este jueves dejó severos daños materiales, interrupciones en el suministro eléctrico y escenas impactantes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre ellas, un video registrado en plena vía pública mostró cómo las intensas ráfagas desestabilizaban a varias personas que intentaban mantenerse en pie en medio de las tormentas.
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Las imágenes, difundidas por Canal 10 de Rivera y captadas en la zona del Teatro de Verano, reflejan la magnitud del fenómeno climático que afectó tanto a Rivera como a la ciudad brasileña de Santana do Livramento. En la grabación se observa a un motociclista caído sobre el pavimento mientras varias personas intentan asistirlo. Sin embargo, la fuerza del viento era tal que quienes procuraban ayudarlo tampoco conseguían afirmarse con normalidad.
El video se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada y evidencia las dificultades que enfrentaron los habitantes de la frontera norte durante las horas más intensas del temporal. En distintos momentos de la grabación puede verse cómo las ráfagas empujan a peatones, obligándolos a sujetarse entre sí o a buscar refugio para evitar caer.
Ráfagas llegaron a alcanzar los 130 kilómetros
Según los reportes meteorológicos y de los organismos de emergencia, las ráfagas llegaron a alcanzar los 130 kilómetros por hora en algunos puntos de la ciudad. El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles de gran porte y daños en columnas del tendido eléctrico.
Como consecuencia, varios barrios de Rivera quedaron parcialmente bloqueados por ramas, cables y estructuras caídas. Además, cerca de 8.000 clientes de UTE permanecían sin suministro eléctrico durante la mañana de este jueves, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real del organismo.
Personal de Bomberos, UTE y equipos municipales trabajaron desde primeras horas del día para despejar calles, asistir a familias afectadas y restablecer los servicios interrumpidos. Desde la Dirección Nacional de Bomberos también señalaron que hubo reportes de fuertes ráfagas en Artigas, aunque Rivera fue hasta el momento el departamento más afectado por el evento climático.
Las autoridades continúan evaluando los daños provocados por el temporal mientras avanzan las tareas de limpieza y recuperación en las zonas afectadas.