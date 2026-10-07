"El trabajo de tus sueños": Brasil busca creadores uruguayos para recorrer Rio Grande do Sul

La propuesta no está dirigida exclusivamente a grandes influencers. Uno de los puntos destacados por la organización es que la cantidad de seguidores no será considerada como criterio de selección.

¿Qué buscan en los creadores?

Los postulantes serán evaluados por cinco características: creatividad, curiosidad, autenticidad, versatilidad y conexión con su audiencia.

La intención es encontrar personas capaces de transformar una experiencia de viaje en contenidos originales y atractivos, pero también de mostrar una mirada propia sobre los lugares que visiten.

Los creadores deberán conectar distintos aspectos del recorrido, desde la gastronomía y los paisajes hasta las historias y las personas que encuentren durante el camino.

Cinco rutas para descubrir Rio Grande do Sul

Los ganadores serán distribuidos entre cinco caminos turísticos, diseñados para que los viajeros descubran el estado más allá de su función habitual como territorio de paso hacia las playas de Santa Catarina.

El Camino del Oeste, con eje en Uruguaiana, Alegrete y Santa Maria, apunta a quienes ingresan desde Argentina por Paso de los Libres y propone conocer la cultura gaucha y los paisajes de la pampa.

El Camino de las Misiones reúne destinos como São Borja, Santo Ângelo y São Miguel. Allí el atractivo principal está relacionado con la historia y las ruinas jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

El Camino del Sur conecta Chuí, Sant’Ana do Livramento, Bagé y Jaguarão, con especial vinculación con las rutas que llegan desde Uruguay y el sur de la provincia de Buenos Aires.

El Camino de la Sierra incluye destinos como Bento Gonçalves, Gramado y Vale do Taquari y concentra buena parte de la propuesta vinculada con vinos, gastronomía, arquitectura europea y paisajes de montaña.

Por último, el Camino de la Costa comprende Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre y el Litoral Norte, una alternativa para quienes recorren la zona de la Laguna de los Patos y quieren conocer la capital de Rio Grande do Sul antes de continuar hacia las playas.

Una propuesta para quienes suelen atravesar el estado

La iniciativa forma parte de “Viví el Camino”, una campaña que busca cambiar la relación de los turistas con Rio Grande do Sul. La idea es que el estado deje de ser solamente un territorio que se atraviesa para llegar a otros destinos y se convierta también en parte de las vacaciones.

Durante el primer semestre de 2025, Rio Grande do Sul recibió más de 1,1 millones de llegadas internacionales por vía terrestre, un flujo al que apunta especialmente la campaña.

Para estos viajeros se desarrolló una plataforma digital en español que funciona como una guía de ruta, con itinerarios, tiempos estimados de viaje, rangos de precios, mapas y una agenda de actividades.

La plataforma Viva o RS mantendrá disponibles las páginas de los cinco caminos de forma permanente, con información actualizada para quienes quieran planificar un viaje por el estado.

La campaña también prevé una fuerte presencia en medios de comunicación de Uruguay y Argentina, cartelería en los principales accesos carreteros, guías impresas y la recomendación de hasta 100 emprendimientos gaúchos, entre bodegas, restaurantes, hoteles de campo y paradores.

El proyecto estima alcanzar unos 18 millones de impactos publicitarios.

Cómo participar

La convocatoria está dirigida a creadores de contenido de Uruguay y Argentina. Quienes sean seleccionados deberán viajar durante noviembre de 2026 y producir contenidos sobre la experiencia en uno de los cinco caminos.

La iniciativa es impulsada por Viva o RS, una multiplataforma turística surgida de una alianza entre Wine Locals, Sebrae RS y el Gobierno de Rio Grande do Sul. El ecosistema cuenta con más de 600 empresas locales registradas y superó las 800.000 visitas en su portal durante 2025.

Podés registrarte en este enlace: El trabajo de tus sueños en Rio Grande do Sul | Viva o RS