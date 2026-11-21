El proyecto apunta a modificar el alcance del artículo 74 de la LUC, ratificado en el referéndum de 2022, el cual restableció una pena mínima de cuatro años de penitenciaría para el ingreso de estupefacientes a centros de reclusión. Según datos de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el 95% de las formalizaciones bajo esta normativa recayeron sobre mujeres. Para mitigar este impacto, la propuesta oficialista plantea reducir la pena mínima de cuatro a dos años y dejar explícito en la ley que el ingreso de droga a una cárcel constituye un delito en grado de tentativa —dado que la sustancia es interceptada antes de llegar a destino—, lo que habilitaría a los jueces a aplicar un tercio de la pena mínima.