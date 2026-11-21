Un streaming para propaganda de Martín Lema

La nueva estructura también tendrá su propia herramienta de campaña. Se trata de Activar Comunicación, un programa de streaming que comenzará el próximo 26 de noviembre y tendrá emisiones quincenales.

La conducción estará a cargo de los nacionalistas Melanie Faig y Federico Delgado. El espacio tendrá tres bloques: uno dedicado a militantes y referentes sociales, otro con dirigentes nacionales —senadores, intendentes y diputados— y un tercero con invitados.

Propone bajar 50% la tarifa de la luz a clubes barriales

La primera reunión de trabajo de Activar se realizó este sábado en Ciudad Vieja. Durante el encuentro se presentaron tres iniciativas que el sector pretende impulsar.

Una de ellas plantea utilizar el actual edificio de la Unidad Nº 5, la excárcel de mujeres, para desarrollar un espacio destinado al tratamiento de las adicciones entre la población carcelaria.

Otra propone crear por ley el amparo sanitario, con el argumento de facilitar el acceso a la Justicia de las personas que necesitan respuestas vinculadas a su atención médica. La iniciativa busca reducir obstáculos para recurrir a los tribunales, agilizar los procedimientos y brindar mayores herramientas a los jueces.

La tercera iniciativa consiste en establecer una bonificación del 50% en la tarifa eléctrica de UTE para instituciones deportivas barriales sin fines de lucro y de pequeña escala. El beneficio alcanzaría a organizaciones con menos de 250 socios activos y cuotas sociales inferiores a media unidad reajustable.

La agrupación prevé realizar una nueva jornada de trabajo en febrero, en la que abordará otros asuntos y presentará nuevas propuestas.

Mientras tanto, Lema comienza a desplegar una estructura propia dentro del Partido Nacional, en un movimiento que confirma la división de las corrientes que hasta ahora convivían en Aire Fresco y abre interrogantes sobre la futura articulación política entre los sectores del senador y el exprecandidato presidencial Álvaro Delgado.