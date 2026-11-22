“La elección de sus representantes es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo”, agregó.

“Participé de esta instancia con mi voto, convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país", culminó.

Elecciones nacionales

Este domingo 22 de noviembre, se llevan a cabo las elecciones para los representantes de los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Se trata de la quinta elección de directores sociales. La primera se realizó en 2006.

El BPS fue creado con la Constitución de 1967, tras la unificación de las distintas cajas previsionales existentes. Allí ya se preveía la participación social. No obstante, los primeros representantes sociales asumieron el 7 de octubre de 1992 mediante mecanismos mixtos: solo los jubilados y pensionistas eligieron directamente a su representante en las urnas (Luis Alberto Colotuzzo), mientras que el representante de los trabajadores (Ernesto Murro) fue designado por la Mesa Representativa del Pit-Cnt y el de los empresarios (Héctor Da Prá) surgió de una elección de segundo grado.