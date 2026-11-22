El presidente de la República, Yamandú Orsi, votó por el orden de activos en las elecciones para directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), y convocó a “cuidar y fortalecer” las instituciones. Este domingo, unas dos millones de personas estaban convocadas para votar en los tres órdenes en 5.100 circuitos.
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Orsi votó temprano en la mañana. Fue el noveno en su circuito, el 14 en la Escuela 110 de Canelones. Llegó pasadas las 8:00 horas.
Posteriormente, en su cuenta de Instagram el mandatario reflexionó sobre acto eleccionario y la importancia de la institución: "El Banco de Previsión Social es una institución fundamental para nuestro país. Está presente en todas las etapas de nuestras vidas”.
“La elección de sus representantes es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo”, agregó.
“Participé de esta instancia con mi voto, convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país", culminó.
Elecciones nacionales
Este domingo 22 de noviembre, se llevan a cabo las elecciones para los representantes de los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).
Se trata de la quinta elección de directores sociales. La primera se realizó en 2006.
El BPS fue creado con la Constitución de 1967, tras la unificación de las distintas cajas previsionales existentes. Allí ya se preveía la participación social. No obstante, los primeros representantes sociales asumieron el 7 de octubre de 1992 mediante mecanismos mixtos: solo los jubilados y pensionistas eligieron directamente a su representante en las urnas (Luis Alberto Colotuzzo), mientras que el representante de los trabajadores (Ernesto Murro) fue designado por la Mesa Representativa del Pit-Cnt y el de los empresarios (Héctor Da Prá) surgió de una elección de segundo grado.