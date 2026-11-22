El ministro Civila explicó que, en los primeros contactos, Jesús había manifestado que no quería concurrir a un refugio ni recibir atención médica. Precisamente, la investigación administrativa urgente dispuesta por el Mides busca determinar por qué esa comunicación no se realizó desde la primera intervención.

El editorial de El País

El editorial de El País cuestiona también que la investigación pueda concentrarse exclusivamente en la actuación de los equipos de calle y las organizaciones sociales que trabajan mediante convenios con el ministerio. Para el diario, la responsabilidad alcanza a los niveles jerárquicos que tienen a su cargo los protocolos, los controles y la supervisión del sistema.

En ese marco, recuerda que Civila había planteado públicamente la situación de calle como una de las prioridades de su gestión y había defendido una estrategia integral de atención, con el compromiso de involucrarse personalmente en el problema.

El texto también menciona otros fallecimientos de personas en situación de calle registrados durante los últimos años y cuestiona que, ante cada episodio, se anuncien investigaciones y revisiones de los procedimientos sin que, a juicio del diario, se hayan corregido las deficiencias del sistema.

Reponsabilidad de Gonzalo Civila

La publicación de El País concluye con un reclamo explícito: «La responsabilidad política existe y tiene nombre», afirma, antes de exigir que Civila deje el cargo. Incluso extiende el planteo al presidente Yamandú Orsi, al señalar que su eventual decisión de mantener al ministro en funciones comprometería también la responsabilidad del gobierno.

La intervención editorial se produce mientras el Mides lleva adelante la investigación para esclarecer las actuaciones de los equipos y determinar si existieron omisiones o incumplimientos de los protocolos. Civila anunció que, una vez conocidas las conclusiones, se adoptarán las decisiones que correspondan.