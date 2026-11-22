La votación no es obligatoria para las personas mayores de 75 años. Tampoco están habilitadas para sufragar las empresas unipersonales de servicio doméstico o de construcción.

Un aspecto a tener en cuenta es que el padrón se cerró el 28 de febrero. Por ese motivo, quienes en esa fecha se encontraban trabajando y posteriormente pasaron a jubilarse deberán votar en el orden de trabajadores activos y no en el de pasivos.

Documento requerido y horario de votación

Los ciudadanos uruguayos deberán concurrir con su credencial cívica, mientras que los extranjeros habilitados para participar deberán presentar la cédula de identidad.

Los circuitos funcionarán entre las 8:00 y las 19:30 horas. Además, la normativa establece que quienes deban trabajar durante la jornada electoral tendrán derecho a disponer de un mínimo de dos horas para concurrir a votar.

Justificaciones y multas por no votar

Quienes no puedan participar deberán justificar su ausencia por motivos de salud, fuerza mayor, encontrarse fuera del país o tener domicilio en un departamento distinto al de emisión de su credencial cívica.

El período para presentar las justificaciones comenzará el martes 24 de noviembre. El trámite podrá realizarse a través del sitio web de la Corte Electoral o en las oficinas electorales de todo el país.

El incumplimiento de la obligación de votar sin una justificación válida podrá generar multas de $1.900. Para funcionarios públicos y egresados de la Universidad de la República, el monto asciende a $3.800. En el caso de las empresas, la sanción dependerá de la cantidad de empleados.

La jornada permitirá definir la representación de los distintos sectores sociales en el organismo responsable de administrar el sistema de seguridad social uruguayo.