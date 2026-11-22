La intervención también contempla la reconstrucción de barandas, la reparación de una escalera secundaria y de los bancos existentes, así como mejoras en el área del morro. En este esquema de trabajo, la Intendencia de Maldonado aporta los materiales y el MTOP tiene a su cargo la mano de obra.

El Veril tendrá una intervención en 2027

La segunda etapa del proyecto estará centrada en el muelle El Veril, donde las obras están previstas para 2027. Allí se realizarán mejoras en el camino de acceso, se construirán dos puentes y una nueva escalera, y se restaurarán los pilares de la estructura.

Además, está prevista la reconstrucción de la losa y las barandas, junto con tareas de limpieza, retiro de escombros y acondicionamiento de los bancos de hormigón.

Los acuerdos institucionales que permitieron poner en marcha estas intervenciones fueron firmados en junio pasado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Las obras en ambos muelles se enmarcan en un conjunto de acuerdos entre el Gobierno nacional y el departamental que comprenden una inversión global cercana a los 300 millones de pesos. En ese contexto, la recuperación de Stella Maris y El Veril representa una apuesta por preservar parte de la identidad costera de Piriápolis y mejorar su infraestructura turística.