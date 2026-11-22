Las elecciones de los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) generaron este domingo una mezcla de desconcierto, malestar y cuestionamientos en las redes sociales. La obligatoriedad del voto, las dudas sobre qué cargos se estaban eligiendo y la escasa información sobre el funcionamiento del organismo fueron algunos de los aspectos más cuestionados por los usuarios, que también pusieron en discusión los costos de una convocatoria que involucra a miles de personas en todo el país.
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Hasta Mieres criticó las elecciones
Uno de los cuestionamientos políticos más explícitos fue el del exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, quien volvió a plantear la necesidad de eliminar la obligatoriedad de estas elecciones.
«Las elecciones del BPS no deberían ser obligatorias y menos aún con sanciones para quienes no lo hagan. Son elecciones de una institución y no de autoridades de gobierno», escribió. Mieres recordó que hace diez años su sector presentó un proyecto de ley para eliminar esa obligación, aunque, según señaló, la iniciativa no tuvo respaldo.
El desconocimiento sobre el sentido de la convocatoria también apareció reiteradamente en los comentarios. Leonardo Silveira describió el clima que encontró en su circuito como una situación de «sensación estéril y de apatía» y cuestionó que muchas personas no comprendieran cabalmente qué estaban votando. A su entender, el sufragio es una herramienta fundamental de la sociedad, pero pierde parte de su sentido cuando no está acompañado de una campaña de información suficiente.
En una línea similar, el periodista Alberto Silva puso el foco en la escasa identificación de la ciudadanía con los representantes sociales del organismo. «La mayoría de la gente no siente sean importantes los directores sociales, ni quiénes son y cuáles sus diferencias», señaló. También planteó interrogantes sobre la obligatoriedad, la cantidad de integrantes del directorio y la posibilidad de realizar estas elecciones en simultáneo con otros comicios.
Críticas y malhumor
Los costos de la convocatoria fueron otro de los blancos de las críticas. Emilio Long consideró que las funciones de los directores podrían replantearse y cuestionó los recursos destinados a salarios, asesores y organización electoral. «Se podrían ahorrar millones de dólares entre sueldos de directores, asesores y los gastos de la elección», sostuvo.
Otros comentarios reflejaron directamente el fastidio de quienes debieron trasladarse hasta los circuitos sin tener demasiado claro el propósito de la votación. «Creo que hablo por la gran mayoría que no sabe qué o quién es lo que se vota», escribió un usuario identificado como EmanuSilveira, mientras que Benjamín Bartán cuestionó la obligatoriedad y defendió que no votar también debería ser una decisión individual.
La jornada sumó, además, un episodio que alimentó las críticas al funcionamiento del proceso. El PIT-CNT denunció ante la Corte Electoral que varios circuitos habían comenzado a funcionar sin las hojas de votación de su lista 11, que representa a los trabajadores. La central sindical aseguró que había entregado el material en tiempo y forma y advirtió que su ausencia impidió a numerosos trabajadores votar por esa opción o los llevó a sufragar en blanco.
Elecciones BPS
La combinación de cuestionamientos al carácter obligatorio de la elección, la falta de información sobre los cargos en disputa y las irregularidades denunciadas por la central sindical terminó convirtiendo la convocatoria en uno de los temas de discusión de la jornada.
El colmo se dio también con algunas fotos que subieron algunos usuarios como el que acompañó su comentario con una foto del actor Robert Pattinson y el comentario: "Estaba raro mi circuito".