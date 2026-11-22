El desconocimiento sobre el sentido de la convocatoria también apareció reiteradamente en los comentarios. Leonardo Silveira describió el clima que encontró en su circuito como una situación de «sensación estéril y de apatía» y cuestionó que muchas personas no comprendieran cabalmente qué estaban votando. A su entender, el sufragio es una herramienta fundamental de la sociedad, pero pierde parte de su sentido cuando no está acompañado de una campaña de información suficiente.

En una línea similar, el periodista Alberto Silva puso el foco en la escasa identificación de la ciudadanía con los representantes sociales del organismo. «La mayoría de la gente no siente sean importantes los directores sociales, ni quiénes son y cuáles sus diferencias», señaló. También planteó interrogantes sobre la obligatoriedad, la cantidad de integrantes del directorio y la posibilidad de realizar estas elecciones en simultáneo con otros comicios.

Críticas y malhumor

Los costos de la convocatoria fueron otro de los blancos de las críticas. Emilio Long consideró que las funciones de los directores podrían replantearse y cuestionó los recursos destinados a salarios, asesores y organización electoral. «Se podrían ahorrar millones de dólares entre sueldos de directores, asesores y los gastos de la elección», sostuvo.

Otros comentarios reflejaron directamente el fastidio de quienes debieron trasladarse hasta los circuitos sin tener demasiado claro el propósito de la votación. «Creo que hablo por la gran mayoría que no sabe qué o quién es lo que se vota», escribió un usuario identificado como EmanuSilveira, mientras que Benjamín Bartán cuestionó la obligatoriedad y defendió que no votar también debería ser una decisión individual.

La jornada sumó, además, un episodio que alimentó las críticas al funcionamiento del proceso. El PIT-CNT denunció ante la Corte Electoral que varios circuitos habían comenzado a funcionar sin las hojas de votación de su lista 11, que representa a los trabajadores. La central sindical aseguró que había entregado el material en tiempo y forma y advirtió que su ausencia impidió a numerosos trabajadores votar por esa opción o los llevó a sufragar en blanco.

Elecciones BPS

La combinación de cuestionamientos al carácter obligatorio de la elección, la falta de información sobre los cargos en disputa y las irregularidades denunciadas por la central sindical terminó convirtiendo la convocatoria en uno de los temas de discusión de la jornada.

El colmo se dio también con algunas fotos que subieron algunos usuarios como el que acompañó su comentario con una foto del actor Robert Pattinson y el comentario: "Estaba raro mi circuito".