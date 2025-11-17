La más grande del mundo: estatua de Fátima supera al Cristo Redentor

La escala de la obra ha captado la atención internacional. Con sus 54 metros, supera incluso al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, que alcanza los 38 metros y es uno de los símbolos más reconocidos del país. El gobierno estadual de Ceará destacó que esta iniciativa forma parte de un plan estratégico para fortalecer el turismo religioso y atraer visitantes al interior del estado, una región que en los últimos años ha impulsado programas para dinamizar su economía a través de circuitos culturales y de fe.