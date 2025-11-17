La más grande del mundo: estatua de Fátima supera al Cristo Redentor

La ciudad de Crato, en el estado de Ceará, al norte de Brasil, inauguró oficialmente una imponente estatua de 54 metros de altura dedicada a Nuestra Señora de Fátima, que ya es considerada la imagen mariana más grande del mundo. La ceremonia reunió a miles de fieles, peregrinos y autoridades locales, en un evento que incluyó una misa campal, números musicales y la bendición formal del monumento.
La escala de la obra ha captado la atención internacional. Con sus 54 metros, supera incluso al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, que alcanza los 38 metros y es uno de los símbolos más reconocidos del país. El gobierno estadual de Ceará destacó que esta iniciativa forma parte de un plan estratégico para fortalecer el turismo religioso y atraer visitantes al interior del estado, una región que en los últimos años ha impulsado programas para dinamizar su economía a través de circuitos culturales y de fe.
Experiencia espiritual
El complejo donde se erige la estatua ha sido denominado “Santuario de Nuestra Señora de Fátima” por la alcaldía. Además de la monumental imagen, el sitio incluye una réplica de la histórica Capilla de las Apariciones de Fátima, en Portugal, lugar que marca el origen de la devoción que se extendió por el mundo. Esta incorporación intenta ofrecer a los peregrinos una experiencia espiritual más completa y fortalecer la conexión simbólica con el santuario europeo.
La obra fue diseñada y ejecutada por el escultor brasileño Ranilson Viana, quien reemplaza así una imagen anterior de 45 metros instalada en 2014. La devoción local a Nuestra Señora de Fátima, sin embargo, es mucho más antigua y comenzó en 1953 con la llegada de la primera imagen portuguesa al municipio, lo que dio origen a décadas de peregrinaciones y celebraciones religiosas.
Autoridades eclesiásticas brasileñas enfatizaron que esta nueva figura representa un hito arquitectónico y un símbolo de fe para millones de devotos. Con su inauguración, Crato se posiciona como un nuevo punto de referencia para el turismo religioso internacional, consolidando una obra que combina tradición, arte y desarrollo regional.