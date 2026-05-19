La ruta aérea más turbulenta del mundo surca estos países suramericanos

Uno de los grandes miedos de los pasajeros al abordar un vuelo en avión son las turbulencias. Se trata de fenómenos habituales a los que tanto los pilotos como la tripulación están acostumbrados, pero no por ellos dejan de ser menos inquietantes.
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Un reciente informe desveló el listado de las rutas donde las irregularidades en las corrientes aéreas sacuden con mayor intensidad a las aeronaves, tras un análisis de más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo.
Sacudón en el sur
Según la investigación de Turbli, la ruta aérea más turbulenta del planeta es la que une a Santiago de Chile con la ciudad argentina de Mendoza. Se trata de un trayecto corto, de apenas 196 kilómetros que se recorren en un lapso de promedio de una hora, pero que sufre las consecuencias de unas condiciones atmosféricas complejas.
La ruta que une Chile y Argentina encabeza la clasificación, seguida de las que enlazan las ciudades chinas de Xining y Yinchuan, en segunda posición; mientras que en el tercer puesto se ubica la conexión entre las urbes Chengdú y Xining, también en el gigante asiático.
En la región suramericana, el listado de las 10 rutas más turbulentas es el siguiente:
- Mendoza (Argentina) - Santiago (Chile), 196 kilómetros
- Córdoba (Argentina) - Santiago (Chile), 660 kilómetros
- Santa Cruz (Bolivia) - Santiago (Chile), 1.905 kilómetros
- Mendoza (Argentina) - Salta (Argfentina), 940 kilómetros
- Mendoza (Argentina) - San Carlos de Bariloche (Argentina), 946 kilómetros
- Córdoba (Argentina) - Mendoza (Argentina), 464 kilómetros
- Salta (Argentina) - Santa Cruz (Bolivia), 834 kilómetros
- Córdoba (Argentina) - Salta (Argentina), 727 kilómetros
- San Carlos de Bariloche (Argentina) - Santiago (Chile), 861 kilómetros
- Asunción (Paraguay) - Santiago (Chile), 1.571 kilómetros
¿Por qué son tan turbulentas?
Estos itinerarios son tan proclives a sufrir sacudidas con intensidad por el efecto que produce la cordillera de los Andes, la más larga del mundo, con 7.000 kilómetros de longitud y una altitud media de 4.000 metros.
La orientación perpendicular de la cordillera hace que las corrientes de chorro subtropical provoquen la propagación de las turbulencias de onda orográfica a mayor altitud, alcanzando los niveles de crucero de los aviones.
El chorro subtropical es una franja de viento de alta velocidad que sopla hacia el este, debido a la rotación de la Tierra, y que está ubicada aproximadamente entre los 20° y 30° de latitud. Su incidencia provoca fuertes turbulencias.
Si ese chorro no existiera, las ondas generadas por el viento que choca contra la cordillera serían empujadas hacia el suelo y se disiparían más rápidamente.