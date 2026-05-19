La ruta aérea más turbulenta del mundo surca estos países suramericanos

La ruta que une Chile y Argentina encabeza la clasificación, seguida de las que enlazan las ciudades chinas de Xining y Yinchuan, en segunda posición; mientras que en el tercer puesto se ubica la conexión entre las urbes Chengdú y Xining, también en el gigante asiático.

En la región suramericana, el listado de las 10 rutas más turbulentas es el siguiente:

Mendoza (Argentina) - Santiago (Chile), 196 kilómetros

Córdoba (Argentina) - Santiago (Chile), 660 kilómetros

Santa Cruz (Bolivia) - Santiago (Chile), 1.905 kilómetros

Mendoza (Argentina) - Salta (Argfentina), 940 kilómetros

Mendoza (Argentina) - San Carlos de Bariloche (Argentina), 946 kilómetros

Córdoba (Argentina) - Mendoza (Argentina), 464 kilómetros

Salta (Argentina) - Santa Cruz (Bolivia), 834 kilómetros

Córdoba (Argentina) - Salta (Argentina), 727 kilómetros

San Carlos de Bariloche (Argentina) - Santiago (Chile), 861 kilómetros

Asunción (Paraguay) - Santiago (Chile), 1.571 kilómetros

¿Por qué son tan turbulentas?

Estos itinerarios son tan proclives a sufrir sacudidas con intensidad por el efecto que produce la cordillera de los Andes, la más larga del mundo, con 7.000 kilómetros de longitud y una altitud media de 4.000 metros.

La orientación perpendicular de la cordillera hace que las corrientes de chorro subtropical provoquen la propagación de las turbulencias de onda orográfica a mayor altitud, alcanzando los niveles de crucero de los aviones.

El chorro subtropical es una franja de viento de alta velocidad que sopla hacia el este, debido a la rotación de la Tierra, y que está ubicada aproximadamente entre los 20° y 30° de latitud. Su incidencia provoca fuertes turbulencias.

Si ese chorro no existiera, las ondas generadas por el viento que choca contra la cordillera serían empujadas hacia el suelo y se disiparían más rápidamente.